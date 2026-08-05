Rescatan a un bañista al que arrastraba la corriente en la playa de San Xurxo, en Ferrol

Imagen de archivo de un rescate en la playa de San Xurxo Daniel Alexandre

Los profesionales del servicio de socorrismo de la playa ferrolana de San Xurxo, en Ferrol, rescataron en la tarde de este miércoles a un bañista al que había arrastrado la corriente.

Según trasladó el 112-Galicia, los hechos sucedieron poco antes de las seis y media de la tarde, cuando un particular alertó a la central autonómica de emergencias de que una persona luchaba contra la fuerza del mar.

En ese momento, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias trasladaron el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol.

Finalmente, fueron los socorristas del arenal los que lograron sacar del agua a la persona implicada, que fue evacuada, consciente, por el personal sanitario.