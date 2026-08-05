Regueifeiras Miúdas: voces novas dunha tradición galega recuperada
Loaira e Lúa arrasaron conseguindo dous premios distintos no Talentiño e agora continúan o seu proxecto levándoo a un novo certame dentro do Festival da Poesía
Só un dos proxectos finalistas do Talentiño deste ano podía obter dous galardóns distintos neste certame de nivel provincial que se resolveu no teatro Jofre, e ese fito foi marcado por Regueifeiras Miúdas. Co primeiro premio na categoría de Variedades e o recoñecemento “extra” pola promoción da lingua e a cultura galega nas súas mans, este dúo integrado por Loaira, veciña de Ferrolterra, e Lúa, que vive en Santiago de Compostela, xa ten anotada na axenda a súa seguinte actuación, no XXXVIII Festival da Poesía no Condado, outro encontro que demostra o futuro dunha tradición que medra en novas xeracións.
“Para min todo empezou cun regueifeiro que coñezo que se chama Séchu Sende”, lembra a artista da comarca, rememorando o obradoiro no que lle aprendeu a práctica da regueifa, unha palabra que, como ela mesma sinala refírese a “unha cantiga, un baile que se fai nas vodas e un pan”. Loaira, que xa lle encantaba “cantar e actuar” quedou marabillada coa proba e, sobre todo co seu avó e o seu irmán Artai, seguiu collendo soltura, a miúdo dende o asento de atrás do coche, até que xurdiu a oportunidade de facer equipo coa súa amiga.
Esta compañeira, que pola súa parte tamén ‘canta ao desafío’ coa súa irmá Nóra, coñeceu a arte noutro taller que se impartiu na súa escola pouco despois de volver de Irlanda, onde vivía antes coa súa familia. Cando a nai de Lúa marchara para alí, “había sete regueifeiros en toda Galicia, estaban moi vellos, así que a regueifa estaba a punto de perderse”, explica a pequena, celebrando que foran nacendo voces novas e que ao seu regreso o panorama fora distinto.
A verdadeira orixe da paixón de Lúa tamén sinala a Séchu Sende, ao que, neste caso, coñeceu nun obradoiro de cartas para o Apalpador, e foi a ela a quen se lle ocurriu a idea de escribirlle unha regueifa ao carboeiro do Courel. Ese interese non podía quedar aí e a relación foi a máis. “Sempre quedamos todos os mércores para regueifar”, destaca esta artista, que está tan involucrada neste mundo que vén de participar no encontro celebrado no Festival de Pardiñas, en Guitiriz.
“É poesía oral cantada, e dixen, pero esto é o que eu quería ser sempre!”, festexa esta nena que se debatía entre ser poeta ou cantante, até que descubriu este ancestral universo: “xa estou segura, quero ser regueifeira cando sexa maior; encántame a regueifa porque é moi graciosa, podes dicir cousas que normalmente, cando falas, non te atreverías”.
Esta afección responde a un contexto de recuperación desta disciplina tradicional, que este ano volverá estar representada no Festival da Poesía que se celebra en Salvaterra do Miño, onde se estreará o I Certame Nacional de Regueifa Jovem, organizado por Regueifa Tour e a SCD do Condado, coa colaboración de Regueifesta e a Asociación ORAL. Con estas Regueifeiras Miúdas entre os participantes (como Lúa Vogel e Loaira das Chousas), son máis dunha quincena de mozas e mozos os que está previsto que exhiban o seu talento nesta primeira edición, procedentes de moi distintos puntos da xeografía galega.
Chegar e embarcar
As Regueifeiras Miúdas despuntaron na súa primeira aparición pública, nunha edición do certame ferrolán que coidou particularmente da cultura galega, non só por impulsar o novo recoñecemento que levou consigo este dúo senón tamén por apostar por referentes como Caamaño&Ameixeiras, que triunfan polo mundo adiante bebendo da tradición e empregando a nosa lingua como parte esencial do seu proxecto.
“Só ensaiamos unha vez, cunha videochamada, fixemos unhas cantas regueifas e xa”, relata Loaira sobre como prepararon o espectáculo para presentarse ao Talentiño, simplemente traballando a soltura, tratándose dunha disciplina que se caracteriza por crear no momento.
A capacidade de improvisación e esa conexión que fai que, cando se atopan as dúas, poidan botar media hora seguida cantando, foi o mesmo que fascinou ao xurado e tamén ao público da gala final, encargado de proporcionarlles as palabras que debían usar e asegurando así que non o traían memorizado da casa.
“A min o que máis emoción me fixo foi ir ao Talentiño, pero tamén me daba igual non gañar porque despois, como a miña amiga Lúa vive en Santiago de Compostela, ía quedar un día a durmir na miña casa, e entón para min xa era un premio iso”, concluíu a regueifeira veciña.