La Xunta sorteará el próximo mes de septiembre las primeras viviendas públicas de O Bertón

Los dos edificios comenzaron a construirse durante el verano de 2025 Daniel Alexandre

Las 48 viviendas de promoción pública que albergan los dos edificios que la Xunta está construyendo en las parcelas 1 y 2 del polígono residencial de O Bertón serán sorteadas el próximo 11 de septiembre. Así lo trasladó este miércoles la administración autonómica, coincidiendo con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de los anuncios –uno por inmueble– del procedimiento.

En este sentido, los documentos oficiales detallan que el inmueble situado en el primero de los terrenos contará con tres domicilios de dos habitaciones, otros tantos de cuatro estancias y 13 con tres; mientras que en el segundo serán nueve los hogares de dos piezas, 13 los de tres y dos de cuatro. Asimismo, una de las viviendas de dos espacios de la parcela 1 y otra de tres en la 2 estarán adaptadas a personas con movilidad reducida.

La comunicación del DOG incluye, asimismo, las bases para acceder a uno de estos apartamentos de renta asequible, detallando, por ejemplo, la composición familiar para cada uno de ellos o los requisitos obligatorios –como el nivel de renta máximo por unidad residencial o las condiciones habitacionales actuales de los solicitantes–. A este respecto, desde la Xunta se recordó que, en todos los casos, los interesados deberán estar inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda, teniendo a Ferrol como localidad preferente.

De igual modo, la administración autonómica recordó que un 40% de estos hogares estarán destinados a menores de 36 años. El sorteo, por último, se celebrará ante notario, publicándose posteriormente un listado provisional de adjudicatarios –abriéndose así un plazo de diez días para la presentación de reclamaciones–, al que seguirá la relación definitiva.