La UDC y el Campus Industrial estarán en Equiocio Ferrol con espacio propio y charlas

PResentación de Equiocio en el consistorio ferrolano Emilio Cortizas

La Universidade da Coruña y, de una forma protagonista, el Campus Industrial, estarán por primera vez en Equiocio Ferrol, que abrirá sus puertas este jueves y prolongará su actividad hasta el domingo en el campo de As Cabazas.

En el recinto, además de contar con un espacio propio en el que dar a conocer algunos de los principales programas de la institución universitaria y sus servicios, el público podrá descubrir la oferta académica de las instalaciones ferrolanas y sus proyectos de investigación, entre otras cuestiones que servirán para demostrar que “non só formamos profesionais e xeramos coñecemento, senón que tamén impulsamos iniciativas que transforman de xeito positivo a vida das persoas e que fortalecen a cohesión social”, destacó la vicerrectora, Ana Ares.

A mayores, promoverán tres charlas divulgativas y abiertas al público. La primera, ‘UDC con impacto: universidade, compromiso e transformación social’, el 6 de agosto a las 18.00 horas, impartida por la propia Ares; ‘Más tempo para vivir: claves para unha xestión saudable do tempo’, el viernes 7, a las 17.00 horas, a cargo de Elena Pernas, estudiante de Terapia Ocupacional, y ‘Coida a nosa saúde mental: recursos da UDC Saudable e de Afrontemos’, que tendrá lugar el sábado 8 a las cinco de la tarde y estará dirigida por Cristina Martínez, quien dará a conocer los recursos y programas con los que la Universidad cuida la salud mental.