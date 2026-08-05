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Ferrol

La UDC y el Campus Industrial estarán en Equiocio Ferrol con espacio propio y charlas

Habrá tres ponencias por parte de la Universidade da Coruña

Redacción Ferrol
05/08/2026 22:33
Presentación de Equiocio
PResentación de Equiocio en el consistorio ferrolano
Emilio Cortizas
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La Universidade da Coruña y, de una forma protagonista, el Campus Industrial, estarán por primera vez en Equiocio Ferrol, que abrirá sus puertas este jueves y prolongará su actividad hasta el domingo en el campo de As Cabazas. 

En el recinto, además de contar con un espacio propio en el que dar a conocer algunos de los principales programas de la institución universitaria y sus servicios, el público podrá descubrir la oferta académica de las instalaciones ferrolanas y sus proyectos de investigación, entre otras cuestiones que servirán para demostrar que “non só formamos profesionais e xeramos coñecemento, senón que tamén impulsamos iniciativas que transforman de xeito positivo a vida das persoas e que fortalecen a cohesión social”, destacó la vicerrectora, Ana Ares. 

A mayores, promoverán tres charlas divulgativas y abiertas al público. La primera, ‘UDC con impacto: universidade, compromiso e transformación social’, el 6 de agosto a las 18.00 horas, impartida por la propia Ares; ‘Más tempo para vivir: claves para unha xestión saudable do tempo’, el viernes 7, a las 17.00 horas, a cargo de Elena Pernas, estudiante de Terapia Ocupacional, y ‘Coida a nosa saúde mental: recursos da UDC Saudable e de Afrontemos’, que tendrá lugar el sábado 8 a las cinco de la tarde y estará dirigida por Cristina Martínez, quien dará a conocer los recursos y programas con los que la Universidad cuida la salud mental. 

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