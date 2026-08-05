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Nachiños Fest

La “familia nachiña” da los detalles del gran festival del puerto de Ferrol

Todavía se guardan sorpresas sobre esta edición del Nachiños, que se celebrará el viernes 14 y el sábado 15

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
05/08/2026 17:26
Sala Curuxeiras presentación Nachiños Fest
En las redes sociales del festival aún se puede participar en el sorteo de dos abonos y consultar el cartel
Daniel Alexandre
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Ya están listos todos los detalles del Nachiños Fest, el festival que volverá por segundo año consecutivo al puerto de Curuxeiras el próximo viernes 14 y sábado 15. Esta será la séptima edición de un evento que ya se ha convertido en identitario de la ciudad, presumiendo de ferrolanismo desde la elección de su propio nombre y este año incrementando la apuesta por el talento local al incluirlo en la jornada previa: el concierto a bordo de la lancha de Mugardos que se estrenó en 2025 y que esta vez ha vuelto a agotar las entradas pocos días después de anunciarse.

La presentación tuvo lugar este mismo miércoles en la Sala Curuxeiras, donde Fernando Amador, como uno de los impulsores, dio la bienvenida a los nuevos miembros que se suman a la “familia nachiña” de apoyo al festival, además de repasar colaboraciones que posibilitan el encuentro y su celebración en “un lugar mágico como es el puerto de nuestra ciudad”. Este escenario permitió asimismo dar continuidad a “esa relación que segue tendo co noso mar” el evento, tal como señaló la directora territorial de la Xunta, Martina Aneiros, después de haber transitado por una primera etapa en Covas antes del cambio de localización.

Amador también destacó el “carácter bastante galego” del cartel de este año, de la misma manera que hizo la diputada Cristina García en representación del área de Cultura, recordando que propuestas como Baiuca, The Rapants, Hydn o Eris Mackenzie “están a achegar o galego a outros rexistros musicais” en los que no solía estar presente, en beneficio tanto de galegofalantes como de “quen aínda non o fala”.

El festival se trasladó el año pasado al puerto de Ferrol, donde se encuentran en la imagen Bonita y Sabrosa, sobre el escenario-bus

Baiuca y cuatro proyectos más estrenan en tierra el Nachiños Fest

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Por su parte, el concejal de Xuventude, Festas e Marca Ferrol, Arán López, atendió al buen hacer de un proyecto “que empezou como unha aposta valente pero tamén arriscada dun grupo de amigos”, que este año llegaron a adelantársele al programar a algunos de los artistas que deseaba para las fiestas de la ciudad, según manifestó durante el acto de presentación.

Novedades

Fernando Amador también advirtió que queda “alguna que otra sorpresa” por concretar para la sesión vermú del sábado, que es una de las grandes novedades de 2026.

Los abonos para esta séptima edición están a la venta en la web del festival al precio de 45 euros

El Nachiños Fest 2026 sonará más al norte que nunca desde el puerto de Ferrol

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