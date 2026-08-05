La AXF aplaude la llegada de nuevos voluntarios universitarios

Son numerosos los cursos y talleres que se imparten en las instalaciones de la AXF Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) celebró en las últimas semanas una jornada de formación dirigida a su equipo de voluntariado. Una acción que nació con el objetivo de dotar a este grupo de personas de herramientas necesarias para desarrollar su labor dentro de la entidad y ofrecer así una “atención cada vez más cercana, accesible e inclusiva”, como señalan desde la organización.

La formación fue impartida por la profesional María López, coordinadora de voluntariado de la AXF, quien abordó diferentes aspectos relacionados con la labor voluntaria, entre ellos la aplicación de la Lei 10/2011, del 28 de noviembre, que regula los derechos y deberes del voluntariado y de las entidades que desarrollan esa labor en Galicia.

Explican desde la entidad que durante este año han podido experimentar un “incremento del voluntariado universitario, especialmente durante el período estival”, una incorporación que valoran muy positivamente dado el “entusiasmo, implicación y ganas de aprender que aportan estos jóvenes”.

María López, la encargada de impartir la sesión, expone que “cada persona voluntaria aporta un valor incalculable a la asociación. Su tiempo, compromiso e ilusión nos permiten ampliar las actividades que ofrecemos y seguir fortaleciendo el trabajo que realizamos desde AXF”.

Confían además que muchos de estos estudiantes universitarios puedan continuar colaborando con la entidad.

Equiocio

En otro orden de asuntos, la asociación informa a sus usuarios que desde el viernes 6 y hasta el próximo domingo 9 no realizarán las habituales atenciones al público en su sede, dado que la AXF se traslada, junto con otras entidades sociales de la comarca, al campo de As Cabazas, en Covas, para tomar parte en otra edición de Equiocio. Cualquier consulta, a través del teléfono 604 070 252.