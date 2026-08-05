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Ferrol

Foodtrucks y cervezas, nuevo plan en la plaza de Armas de Ferrol

Este jueves se inaugura la Ferrol Beer Fest, que estará abierta hasta el domingo

Redacción Ferrol
05/08/2026 20:18
Anterior edición de la fiesta de la cerveza
Archivo
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Desde este jueves 6 y hasta el próximo domingo, día 9,la plaza de Armas vuelve a convertirse en escenario festivo y gastronómico.

La Ferrol Beer Fest celebra su octava edición en la ciudad y en ella podrán degustarse más de 80 tipos diferentes de cerveza, con y sin gluten, durante cuatro días.

La inauguración del festival será esta tarde a las siete y estarán abiertos los puestos hasta las doce de la noche. La parte musical llegará a partir de las 20.00 horas con Atómica DJ.

El viernes, la feria abre ya a partir de las 13.00 horas y hasta la una de la madrugada, como el sábado, mientras que el domingo se despide a las 23.00 horas.

La primera Ferrol Beer Fest deja encantados tanto a artesanos como a ferrolanos

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Además de la oferta de cervezas y foodtrucks, habrá conciertos a las nueve de la noche y sesiones vermú.

El último día será el público el que pueda juzgar la oferta, con el concurso a la mejor etiqueta de la feria, la mejor cerveza y la mejor foodtruck –habrá desde hamburguesas a salchichas alemanas, sandwiches coreanos o tacos mexicanos–.

La fiesta, organizada por ‘La ruta del Lúpulo SL’ contará también con talleres infantiles, convirtiendo el evento en una celebración de carácter familiar

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