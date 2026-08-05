Ferrol en Común denuncia el incumplimiento de los protocolos CER en las colonias felinas locales

La agrupación recordó que la normativa estatal obliga a emplear esta modalidad de gestión Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) instó este miércoles a la Mancomunidade, como titular del refugio de Mougá, a que exija a la nueva adjudicataria de la gestión de este recurso, Servigal, que cumpla con su obligación relativa a las colonias felinas.

Por medio de un comunicado, la formación denunció que, desde que cambió la compañía responsable del recurso supramunicipal, se ha constatado que “non se está a aplicar de forma efectiva o método CER” (Captura, Esterilización y Retorno) en estas poblaciones. A este respecto, FeC señala que se está cayendo en un doble incumplimiento: por una parte, de la nueva normativa estatal de bienestar animal, que establece la obligatoriedad de aplicar esta modalidad de gestión de colonias por parte de las administraciones locales; y, por otra, de los propios pliegos del contrato, en los que dicha metodología fue “un dos criterios clave e puntuados de forma automática”.

Asimismo, la agrupación solicita a la Mancomunidade que habilite un canal de coordinación entre la empresa adjudicataria, los Concellos que conforman el organismo, las asociaciones protectoras locales y las personas voluntarias de cara a establecer un calendario de actuaciones para el control y la esterilización de las poblaciones felinas en el territorio.