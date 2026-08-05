Ferrol en Común denuncia el incumplimiento de los protocolos CER en las colonias felinas locales
La formación lamenta que los criterios económicos primasen en la adjudicación de la gestión del refugio de Mougá
El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) instó este miércoles a la Mancomunidade, como titular del refugio de Mougá, a que exija a la nueva adjudicataria de la gestión de este recurso, Servigal, que cumpla con su obligación relativa a las colonias felinas.
Por medio de un comunicado, la formación denunció que, desde que cambió la compañía responsable del recurso supramunicipal, se ha constatado que “non se está a aplicar de forma efectiva o método CER” (Captura, Esterilización y Retorno) en estas poblaciones. A este respecto, FeC señala que se está cayendo en un doble incumplimiento: por una parte, de la nueva normativa estatal de bienestar animal, que establece la obligatoriedad de aplicar esta modalidad de gestión de colonias por parte de las administraciones locales; y, por otra, de los propios pliegos del contrato, en los que dicha metodología fue “un dos criterios clave e puntuados de forma automática”.
Asimismo, la agrupación solicita a la Mancomunidade que habilite un canal de coordinación entre la empresa adjudicataria, los Concellos que conforman el organismo, las asociaciones protectoras locales y las personas voluntarias de cara a establecer un calendario de actuaciones para el control y la esterilización de las poblaciones felinas en el territorio.