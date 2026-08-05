Ferrol, Cedeira, Pantín o San Andrés de Teixido, protagonistas este miércoles en 'Viajeros Cuatro'

Nerea Armendáriz, en primer término, durante la grabación a la experta Isabel Díaz-Robles hablando sobre el Arsenal Cedida

'Viajeros Cuatro', el programa televisivo de viajes que se emite en el canal homónimo, tendrá este miércoles, desde las 23.00 horas, a parte de Ferrolterra como protagonista. En concreto, se verá la ciudad naval, la villa de Cedeira o el santuario de San Andrés de Teixido, además de la playa de Pantín.

La creadora digital Nerea Armendáriz, conocida también por su sobrenombre de 'La Morrofino' en sus redes donde promociona la gastronomía, ha ejercido de cicerone para el equipo, siendo ella quien insistió en que una de las paradas obligadas tenía que ser Ferrol.

"Les pedí que me dejaran preparar una propuesta porque les iba a demostrar que esta ciudad también merecía tener su hueco. Y les encantó", explica, relatando que fue un día y medio "para enseñarles el lugar del que yo siempre presumo".

Avanza que pasearon por el barrio de A Magdalena y navegaron por la ría, contando con las rondallas en Amboage y con los cantos de taberna en el Sevilla, probando alguno de los manjares que se preparan en los fogones ferrolanos y descubriendo, como colofón, el barrio de Las Meninas.

"No sé cuánto saldrá finalmente en televisión. De un día y medio de grabación solo veremos unos minutos. Pero, sinceramente, para mí ya habrá merecido la pena si esos minutos sirven para que alguien descubra que Ferrol tiene muchísimo que ofrecer", valora Nerea, que anima a todo el mundo a estar delante del televisor este miércoles a las 23.00 horas.

Asimismo, el músico ferrolano Andrés Suárez y el exalcalde y pionero del surf Vicente Irisarri también contribuyen con sus voces a mostrar las bondades de una comarca que cada vez es menos desconocida para el mundo.