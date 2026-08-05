El PSOE insta al gobierno local a solicitar ayudas para impulsar la red de refugios climáticos

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno de julio Jorge Meis

El grupo municipal socialista instó este miércoles al gobierno local de Ferrol a que “comece inmediatamente a preparar as solicitudes” para las diferentes líneas de ayudas disponibles para impulsar el desarrollo de una red municipal de refugios climáticos y la redacción de un plan de renaturalización.

Por medio de un comunicado, la formación recordó que, durante el pleno ordinario del mes de julio, celebrado el pasado día 30, la corporación aprobó por unanimidad una moción del PSOE precisamente para promover ambas iniciativas. Así, desde la agrupación se insiste en que el gobierno local “xa non pode escudarse na falta de recursos económicos” para no cumplir con dicho compromiso plenario, “posto que nestes momentos existen convocatorias abertas que encaixan directamente” con los acuerdos del texto.

Respecto a las mencionadas ayudas, los socialistas detallaron que, por una parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad, habilitó una línea de subvenciones destinada a administraciones públicas para el acondicionamiento de espacios para su transformación en refugios climáticos. El programa establece una cuantía máxima de 300.000 euros por proyecto y el plazo de presentación de propuestas termina en octubre.

Por otra, Derechos Sociales también ha puesto en marcha una convocatoria, en este caso para impulsar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde “encaixaría” la redacción del Plan Municipal de Renaturalización. No obstante, el período de remisión de iniciativas finaliza esta misma semana, concretamente el próximo 10 de agosto, por lo que los socialistas reclaman al Consistorio que “actúe de maneira inmediata” para no perder esta oportunidad.

De este modo, la agrupación insta al gobierno local a que “identifique xa” los edificios susceptibles de ser refugios climáticos y que arranque la elaboración del programa de espacios verdes.