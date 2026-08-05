El psicólogo Daniel Valencia, del Ribera Juan Cardona, advierte del uso excesivo de pantallas

Daniel Valencia, psicólogo del Ribera Juan Cardona Cedida

Desde el hospital Ribera Juan Cardona quieren poner el foco en los efectos que puede tener el aumento de la exposición de los niños y niñas a las pantallas en la época estival. Daniel Valencia, psicólogo del centro ferrolano, advierte de que el uso de la tecnología deja de ser saludable cuando desplaza otras actividades esenciales como el deporte, el descanso o las relaciones sociales.

En este sentido, valora que durante el curso hay mayor control por parte de familias y docentes, pero en las vacaciones hay un aumento de tiempo libre que puede ser complicado de gestionar. El profesional sostiene que no hay un número de horas que, objetivamente, se pueda considerar excesivo, por lo que aconseja que, en vez de cronometrar los tiempos, se analice cuáles son las cosas que se dejan de hacer cuando están conectados y ofrece una serie de indicios de alerta a considerar.

“Una señal de posible peligro sería cuando el menor presenta irritabilidad al pedirle que apague el dispositivo. Asimismo, deberíamos vigilar si ha dejado de interesarse en tareas que previamente disfrutaban o si parecen incapaces de entretenerse sin una pantalla delante”, explica, enumerando que si un adolescente deja de quedar con amigos o muestra poco interés por cualquier plan que implique una desconexión, “merece la pena analizar qué sucede”.

Resalta Valencia, asimismo, la importancia de una buena salud del sueño, que se ve perjudicada por dormir con el móvil en la habitación, proponiendo que se establezcan límites en esta y otras cuestiones. “Es más eficaz establecer normas desde el principio que improvisarlas cada día. También ayuda explicar el motivo de las decisiones. Los adolescentes aceptan mejor las normas cuando perciben que existe una intención educativa y no un simple castigo”.