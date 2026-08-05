El Marcide recogió 31,5 litros de leche materna en 2025 y cuenta con cinco donantes

El conselleiro, este martes, acompañado por los profesionales del Marcide Cedida

En el marco de la celebración de la Semana da Lactación Materna, del 1 al 7 de agosto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este martes el punto de recogida de leche materna en el hospital ferrolano Arquitecto Marcide para presentar, asimismo, la estrategia gallega en este ámbito, que tiene como objetivo aumentar hasta el 60% el número de bebés lactantes en exclusiva hasta los seis meses de vida.

Será la primera hoja de ruta específica en esta materia que existe en Galicia, permitiendo coordinar actuaciones y articular un modelo integral para toda la comunidad. Entre las medidas avanzadas por el titular está el refuerzo del apoyo a las madres desde el embarazo y el puerperio, impulsar la formación de los y las profesionales y favorecer entornos más amigables con la lactancia, entre otras cuestiones.

Gómez Caamaño quiso tener palabras de reconocimiento para las donantes por su acto de “xenerosidade, solidariedade e compromiso con outras familias”, tratándose de mujeres que, además de alimentar a sus hijos, comparten un recurso muy valioso para “ofrecer unha oportunidade de vida e de mellor recuperación a outros bebés”.

Bancos de leche

Destacando, asimismo, el trabajo de los profesionales de Arquitecto Marcide, recordó que desde 2018 el punto de recogida de leche materna de este hospital permite que las madres del área sanitaria puedan realizar todo el proceso, facilitando una donación segura, próxima e integrada en la red pública de bancos del Servizo Galego de Saúde. En este sentido, Gómez Caamaño señaló que el pasado 2025 se recogieron aquí 31,5 litros y que actualmente hay cinco donantes activas, una cifra que esperan seguir incrementando.

A mayores, destacó que en los dos bancos de leche del sistema gallego, ubicados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo, se gestionaron 670 litros, distribuyéndose 380 que beneficiaron a un total de 252 bebés.

Finalmente, el conselleiro insistió en que la evidencia científica demuestra que la lactancia materna mejora la salud de niños y niñas, pero también la de sus madres, reduciendo el riesgo de enfermedades a lo largo de su vida y logrando beneficios sociales, económicos y ambientales.