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Ferrol

El ejecutivo defiende la “transparencia” en la comisión de quejas

Díaz Mosquera defendió la labor del gobierno local

Redacción Ferrol
05/08/2026 22:16
Imagen de archivo de uno de los últimos plenos en el consistorio ferrolano
Imagen de archivo de uno de los últimos plenos en el consistorio ferrolano
Jorge Meis
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Tras las acusaciones vertidas este lunes por el grupo municipal socialista en el Concello de Ferrol con respecto a una supuesta falta de acceso a la información de la comisión de Queixas e Suxestións y a la ausencia de un “seguemento real” de las aportaciones de la ciudadanía por parte del gobierno local, el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, salía a ponerle coto a las críticas. 

Explicó que este organismo, que lleva funcionando desde hace año y medio, tiene como principal objetivo una “transparencia” de cara a la oposición para trasladar las observaciones y necesidades que ha hecho llegar la vecindad a través del Registro o del canal habilitado para ello en la web. Asimismo, defendió que desde que tienen conocimiento de las demandas, el departamento correspondiente comienza a analizarla. 

“Se llama a los vecinos para preocuparse y se pone en conocimiento del servicio correspondiente para arreglarlo y dar respuesta en el menor tiempo posible”, precisó, enumerando que a las más complejas se les realiza un seguimiento y se contacta para explicar al remitente cómo se está tramitando su solicitud. 

La comisión, ahondó, se reúne trimestralmente y en ella se da cuenta de todo el recorrido de las quejas, desde que llegan y hasta que se solventan. 

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