El ejecutivo defiende la “transparencia” en la comisión de quejas

Imagen de archivo de uno de los últimos plenos en el consistorio ferrolano Jorge Meis

Tras las acusaciones vertidas este lunes por el grupo municipal socialista en el Concello de Ferrol con respecto a una supuesta falta de acceso a la información de la comisión de Queixas e Suxestións y a la ausencia de un “seguemento real” de las aportaciones de la ciudadanía por parte del gobierno local, el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, salía a ponerle coto a las críticas.

Explicó que este organismo, que lleva funcionando desde hace año y medio, tiene como principal objetivo una “transparencia” de cara a la oposición para trasladar las observaciones y necesidades que ha hecho llegar la vecindad a través del Registro o del canal habilitado para ello en la web. Asimismo, defendió que desde que tienen conocimiento de las demandas, el departamento correspondiente comienza a analizarla.

“Se llama a los vecinos para preocuparse y se pone en conocimiento del servicio correspondiente para arreglarlo y dar respuesta en el menor tiempo posible”, precisó, enumerando que a las más complejas se les realiza un seguimiento y se contacta para explicar al remitente cómo se está tramitando su solicitud.

La comisión, ahondó, se reúne trimestralmente y en ella se da cuenta de todo el recorrido de las quejas, desde que llegan y hasta que se solventan.