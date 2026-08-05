El BNG insta al Concello y a la Xunta a impulsar una línea de bus a las playas de Covas y Esmelle

La formación aboga por un servicio similar al de Doniños y San Xurxo Jorge Meis

El BNG ferrolano instó hoy miércoles tanto al gobierno local como a la Xunta a que pongan en marcha una línea regular de autobús a las playas de Covas y Esmelle similar a la existente a Doniños y San Xurxo.

El concejal Roberto Montero, por medio de un comunicado, recordó que su formación llevó al pleno ordinario del mes de junio una moción en la que se solicitaba un refuerzo del transporte público en la época estival tanto al castillo de San Felipe como a los mencionados arenales. La propuesta, apuntó, se votó por puntos, siendo rechazada la primera iniciativa, según el ejecutivo ferrolano, porque no existía la demanda, mientras que la segunda fue aprobada, si bien argumentó el grupo popular que el gobierno gallego ya había iniciado un expediente para esta línea.

Así, el nacionalista denunció que desde entonces no se ha informado en comisión sobre la tramitación del servicio, a su juicio, porque finalmente no se han realizado las gestiones para su puesta en funcionamiento.