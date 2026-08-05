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Ferrol

El BNG insta al Concello y a la Xunta a impulsar una línea de bus a las playas de Covas y Esmelle

Los nacionalistas también solicitaron un servicio hasta el castillo de San Felipe

Redacción Ferrol
05/08/2026 22:06
La formación propone una línea de "saúde e servizos" que conecte con las parroquias
La formación aboga por un servicio similar al de Doniños y San Xurxo
Jorge Meis
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El BNG ferrolano instó hoy miércoles tanto al gobierno local como a la Xunta a que pongan en marcha una línea regular de autobús a las playas de Covas y Esmelle similar a la existente a Doniños y San Xurxo.

El concejal Roberto Montero, por medio de un comunicado, recordó que su formación llevó al pleno ordinario del mes de junio una moción en la que se solicitaba un refuerzo del transporte público en la época estival tanto al castillo de San Felipe como a los mencionados arenales. La propuesta, apuntó, se votó por puntos, siendo rechazada la primera iniciativa, según el ejecutivo ferrolano, porque no existía la demanda, mientras que la segunda fue aprobada, si bien argumentó el grupo popular que el gobierno gallego ya había iniciado un expediente para esta línea.

Así, el nacionalista denunció que desde entonces no se ha informado en comisión sobre la tramitación del servicio, a su juicio, porque finalmente no se han realizado las gestiones para su puesta en funcionamiento.

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