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Ferrol

Diario de Ferrol te regala las gafas para ver el eclipse de sol

Redacción Ferrol
05/08/2026 14:33
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El próximo 12 de agosto será un día histórico: A Coruña, Ferrol y Bergantiños serán lugares privilegiados para poder observar el eclipse solar total que se producirá a partir de las siete y media de la tarde, con las ocho y media como el momento culminante de la oscuridad absoluta. Para celebrar este hecho -que hace más de cien años que no se produce en la Península Ibérica- Editorial El Ideal Gallego regalará a sus lectores unas gafas especiales, necesarias para poder observar el fenómeno astronómico con seguridad.

El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Bergantiños y DxT Campeón, de la mano de Joyería Jenaro como patrocinador, obsequiarán en su edición del domingo 9 de agosto de 2026 con unas gafas especiales que les permitirán disfrutar con máxima seguridad de este acontecimiento histórico.

Con la compra de cada ejemplar de El Ideal Gallego, Diario de Ferrol y DxT Campeón, los lectores recibirán en sus kioscos un ejemplar de unas gafas homologadas (ISO 12312-2) para presenciar este fenómeno astronómico.

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