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Ferrol

Renfe rechaza el incremento de servicios de ferrocarril en la comarca de Ferrol alegando que "no se dispone de material ni recursos humanos"

La Mancomunidad suscribe una declaración institucional manifestando la discrepancia con la decisión

Redacción Ferrol
04/08/2026 13:08
Reunión de la Mncomunidade con el Foro cidadán polo Ferrocarril
Reunión de la Mancomunidade con el Foro cidadán polo Ferrocarril
Daniel Alexandre
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La respuesta a la petición efectuada el pasado mes de mayo por la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol, en apoyo a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril para la modernización del servicio en Ferrolterra, Eume y Ortegal para reclamar mejoras y más frecuencias de comunicación, ha obtenido la negativa en la respuesta que llegó esta semana al Concello de Ferrol y ante la que el organismo supramunicipal ha manifestado su más enérgico rechazo.

De este modo, la Mancomunidade ha suscrito una declaración institucional por la defensa del ferrocarril, discrepando de la respuesta recibida por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández.

En la contestación de Renfe se apunta que la propuesta de incrementar los servicios -pasar de 5 a 11 frecuencias por sentido- se ha analizado y llegado a la conclusión de que su implantación conllevaría un incremento de material y de recursos humanos "que no se disponen actualmente", asegurando que se requerirían tres unidades más de la serie 594 y la incorporación de 10 maquinistas y 10 interventores.

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El director de Renfe apunta, como consecuencia, que la propuesta planteada presenta limitaciones importantes, tanto desde el punto de vista económico como desde el operativo y de demanda.

Reacciones

La reacción de los concellos que integran la Mancomunidade no se ha hecho esperar y el organismo comarcal ha suscrito una declaración institucional que recoge que "o ferrocarril, como servizo público esencial, ten un carácter vertebrador entre territorios polo que resulta inaceptable que a empresa empregue o número de viaxeiros como xustificación á insuficiencia do servizo actual”.

La declaración apunta que las demandas realizadas por los Concellos de la comarca y los vecinos, a través del Foro Cidadá polo Ferrocarril, son "lícitas e fiables" y responden  a una necesidad real y a una demanda social. Por esto, consideran que no puede ser una "escusa" las limitaciones materiales y personales, ya que la oferta existente es, además, pensada "exclusivamente" para enlazar con Madrid, y no responde, por tanto, a las necesidades de la ciudadanía de las comarcas que tenga que desplazarse entre Ferrol y A Coruña por motivos laborales o académicos.

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El documento de carácter comarcal exige a Renfe y al Gobierno central "decisións inmediatas, que abandonen a inacción e que asuman un compromiso real coa mellora do servizo ferroviario entre Ferrol e A Coruña”, reiterando el apoyo a todas las reivindicaciones del Foro Cidadá polo Ferrocarril.

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