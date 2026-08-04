Los avances en la plaza de Galicia avivan recuerdos del antiguo atrio del Jofre

La diferencia de cota hace imposible recuperar el cierre original sin eliminar las escalinatas y las zonas ajardinadas Daniel Alexandre

Los trabajos de urbanización de la plaza de Galicia, uno de los hitos más importantes de la fase Ferrol Vello-A Magdalena del macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, avanzan a buen ritmo y, tres semanas después de su inicio –el pasado 13 de julio–, comienzan a mostrar el que será su aspecto definitivo. Y es que, según las previsiones del gobierno local, el espacio debería estar listo este mismo mes de agosto, a tiempo para los festejos veraniegos de San Ramón.

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A día de hoy, el contorno que seguirá la nueva acera ya se encuentra marcado y excavado desde la intersección de las calles Igrexa y Concepción Arenal hasta prácticamente alcanzar el cruce del final de Coruña con Irmandiños, en el lateral del teatro Jofre, con toda la capa de pavimento retirada. Asimismo, la prolongación de la plataforma peatonal frente al histórico edificio se encuentra también casi acabada, con las losas de granito colocadas desde el inicio de la zona ajardinada del extremo norte del espacio hasta el final de las escalinatas del lateral sur, en ambos casos antes de comenzar sus respectivas curvas.

Volviendo al pasado

En base al aspecto que presenta en la actualidad la plaza, los ferrolanos más veteranos se habrán percatado ya de que la forma que toma la nueva acera es muy similar a la que tenía el antiguo atrio del teatro Jofre. Esto, como detalla la concejala responsable del departamento de Urbanismo, Blanca García, no es una coincidencia. “Esa era la idea. Nos fuimos a la historia original de cómo era el famoso cierre, pero no lo podíamos reconstruir por las diferentes cotas y tampoco queríamos eliminar el jardín en la entrada con la escalinata”, relata.

Fotografía histórica del Jofre en la que se aprecia el atrio modernista frente el edificio Cedida

Ante estas limitaciones, explica la edila, se optó por ampliar la plataforma peatonal siguiendo el trazado del elemento original, suprimiendo los carriles más próximos al teatro y la isleta, dado que desentona con la imagen que se busca transmitir. Con esta solución, apunta, “logramos ganar espacio público, mientras que los servicios actuales pueden seguir funcionando”.

Configuración del espacio

Respecto a qué pueden esperar los ferrolanos de esta nueva área, García Olivares apunta que, al contrario que en la calle Irmandiños, se van a conservar las farolas originales, únicamente modificando su posición. Asimismo, el cartel electrónico del lateral del teatro será suprimido, mientras que la fuente del Mundo y obra de Ricardo Segura Torrella que antes se encontraba en la mediana, será reubicada y volverá a tener agua. De igual modo, el proyecto original muestra que en el extremo este de la acera habrá cuatro parterres cuadrados, mientras que en el sur serán tres rectangulares –uno de ellos ligeramente curvado, siguiendo la línea de la plataforma–.

En cuanto a la movilidad, la responsable de Urbanismo incide en que se busca, por una parte, dar continuidad estética respecto a la reforma de la calle Igrexa, empleando hormigón pulido para la calzada; y, por otra, conservar el flujo circulatorio como hasta ahora pese a la supresión de carriles, que pasarán de los seis originales –tras la eliminación del atrio en la década de los 60– a cuatro. En este sentido, la concejala explica que se mantiene, frente a Correos, “una parada exprés de carga y descarga”, mientras que en sentido contrario se hará lo propio con la de taxis, quedando así las dos vías centrales para subida y bajada.

La plataforma frente al teatro histórico ya se encuentra casi terminada, restando las áreas en curva de sus extremos y el lateral del inmueble Daniel Alexandre

Los buses urbanos, por otro lado, seguirán en su ubicación original, a pocos metros de la entrada de la sede ferrolana de la empresa postal, al tiempo que los interurbanos, de no haber cambios de última hora, pararán en el lateral del histórico teatro, donde antes se localizaba la pequeña gasolinera de Irmandiños. De hecho, los planos del proyecto original reservan un área de gran tamaño para estos vehículos, si bien no se detalla si se desarrollará algún tipo de dársena para ellos. “También en esa zona ganamos espacio para el peatón mediante el ensanchado de la acera, además de dotarlo de arbolado”, subraya la edila, incidiendo en que el objetivo, en general, es dar mayor visibilidad “a los dos edificios monumentales que tenemos, el Jofre y Correos”.

Un proyecto veterano

Cabe recordar que, antes de que se convirtiese en uno de los ejes centrales del macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, la urbanización de la plaza de Galicia ya se encontraba en el punto de mira del gobierno local del PSOE. En pleno mandato anterior, concretamente en diciembre de 2020, el Concello anunció que destinaría una partida de 600.000 euros a la reforma del espacio, llegando incluso a licitarse la redacción de la intervención, adjudicada al arquitecto Javier Antonio Franco Rabuñal por 17.968 euros.

Por aquel entonces, la intervención no contemplaba la recuperación del atrio como tal, si bien se había marcado como objetivo devolver a la plaza su configuración original, siguiendo un modelo muy similar al que hoy se está construyendo. No fue hasta los últimos momentos del mencionado ciclo político, en abril de 2023, que el Consistorio dio a conocer los detalles del proyecto, ahora valorado en 2,8 millones de euros y que, en esta ocasión, sí tomaba el antiguo frontal del teatro como modelo.

Así, si bien consideraba que el cierre modernista del Jofre, obra, al igual que la fachada, de Rodolfo Ucha, era “irrecuperable”, la propuesta buscaba también impulsar una ampliación de la acera siguiendo su contorno original. No obstante, su elemento diferenciador era que, en lugar de mantener la plataforma peatonal en la cota actual, adoptaría una solución intermedia, eliminando la escalinata del inmueble histórico y construyendo una nueva, haciendo esquina con la plaza y con Irmandiños, de modo que una parte del espacio se mantuviese a la altura del teatro y otro a la de la calzada.

Instantánea de la eliminación de este espacio en los años 60 para dejar espacio al vehículo privado Cedida

Con el cambio de mandato, asimismo, el nuevo gobierno local optó por no retomar el proyecto –algo que desató las críticas de la oposición, que afearon al equipo de José Manuel Rey no seguir adelante con él, dado que ya estaba redactado–, decantándose por integrarlo en ‘Abrir Ferrol ao Mar’, de forma que diese continuidad a la urbanización de Irmandiños, Taxonera y Mac Mahón.

Resto de actuaciones

Por último, en lo referente al resto de la fase ‘Ferrol Vello-A Magdalena’ del macroproyecto en relación a la plaza de Galicia, Blanca García señala dos aspectos fundamentales de la intervención. Por una parte, avanza que en el lateral del Jofre, junto a la nueva parada de buses interurbanos, no se mantendrá la iluminación actual, sino que se empleará la misma que seguirá el contorno de la muralla. Estas farolas, que “serán lo último que se coloque” porque “no tienen stock inmediato” y aún las están fabricando, tendrán un aspecto muy similar a las que se han instalado en el entorno del puerto, solo que más modernas.

Por otra, la edila apunta que el monumento a los Caídos en África no se moverá. A este respecto, la responsable de Urbanismo reconoce que, con la construcción de la nueva rotonda, “queda un poco excéntrica”, a no estar alineada con el centro de la glorieta. No obstante, esta decisión no se debe a motivos logísticos ni de coste, sino arquitectónicos. Y es que, como relata, el obelisco se colocó en dicha posición para que sirviese “de eje visual” con la antigua alameda y con la Puerta del Dique, por lo que “no tendría sentido que lo moviésemos porque quedaría descentrado” respecto a ambos puntos, mientras que su ubicación en la rotonda “no se apreciará”.