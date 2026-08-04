Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Policía Local aumenta su presencia en Caranza ante los últimos actos de violencia

No se han registrado nuevos altercados

Redacción Ferrol
04/08/2026 22:19
El incidente se registró en la calle Telleiras, a escasos metros del Auditorio, en dirección al centro
El Concello indica que se ha ampliado la vigilancia en el barrio
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El primer teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Javier Díaz, confirmó este martes que desde el área de Seguridade municipal se ha trasladado a la Policía Local la necesidad de implementar una mayor presencia en la zona de Telleiras, en el barrio de Caranza, tras los sucesos en los que resultó herida una mujer tras una pelea entre varias personas. 

El edil indicó que es preciso dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que es la Policía Nacional la que investiga lo sucedido, pero indicó que de momento no ha habido más incidentes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, cuando una mujer resultó herida por arma blanca, hubo varios disparos al aire e incluso detenidos

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620