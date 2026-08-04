La Policía Local aumenta su presencia en Caranza ante los últimos actos de violencia

El Concello indica que se ha ampliado la vigilancia en el barrio Jorge Meis

El primer teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Javier Díaz, confirmó este martes que desde el área de Seguridade municipal se ha trasladado a la Policía Local la necesidad de implementar una mayor presencia en la zona de Telleiras, en el barrio de Caranza, tras los sucesos en los que resultó herida una mujer tras una pelea entre varias personas.

El edil indicó que es preciso dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que es la Policía Nacional la que investiga lo sucedido, pero indicó que de momento no ha habido más incidentes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, cuando una mujer resultó herida por arma blanca, hubo varios disparos al aire e incluso detenidos