Hartazgo entre la hostelería de Ferrol con la clientela que reserva mesa y no da señales

La mesa vacía en el Café Vanesa, este domingo, todavía con el letrero de la reserva Cedida

Desde la pandemia es prácticamente imposible ocupar una mesa en un establecimiento de Ferrol sin haber reservado antes, una rutina que con anterioridad a ese período estaba indicada únicamente para momentos muy concretos del año. No obstante, junto a la comodidad de no vivir con la incertidumbre de tener o no cubierto disponible se han implantado también las “bombas de humo” de la clientela poco o nada considerada.

Dejar bloqueado el sitio en un restaurante, evitando que otros comensales puedan aprovecharlo, y después no aparecer por allí ni tampoco responder a las llamadas es una práctica que se ha ido extendiendo para desesperación de la hostelería. El último local en denunciarlo públicamente en sus redes sociales ha sido el Café Vanesa, uno de los negocios de referencia de la gastronomía ferrolana, ubicado en el 365 de la carretera de Catabois.

Fue este domingo cuando publicaron la foto de una mesa vacía, dando las gracias a la mujer que había reservado por “olvidarnos y no contestar al teléfono”. El responsable del restaurante, José Martínez Casas, confirma que es muy poca la gente que llama para avisar de que finalmente no acudirá y, de los que ni siquiera advierten del cambio de planes, “el 90% no contesta cuando los llamas, y al 10% parece que incluso les parece mal, cuando además escuchas de fondo que están comiendo en otro lado”.

Asegura el hostelero que esta temporada está siendo especialmente sangrante en este aspecto, enumerando que el pasado sábado le dejaron “mangado” ocho cubiertos por la mañana y cinco por la noche. “En épocas como el verano, la Semana Santa o cuando hay juras de bandera pasa mucho más”, traslada, lamentando que no se puedan tomar medidas drásticas, como pedir una cantidad por adelantado o número de tarjeta, sin que el negocio se resienta.

“No nos atrevemos a implantar nada de esto, pero lo que sí haremos desde ya, siempre que vayamos a estar llenos, es llamar para confirmar las reservas una o dos horas antes”, adelanta José, harto de perder potenciales clientes por otros que nunca llegan a acudir.

“Este es un momento en el que tenemos que aprovechar para trabajar todo lo que podamos”, valora, al tiempo que lamenta la normalización de estas conductas que acaban por afectar económicamente al sector. “Otros tienen sus técnicas, pero tampoco son del todo efectivas”, concluye, pidiendo más civismo y respeto por su trabajo.