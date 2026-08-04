Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

FeC, Muíño do Vento y AV de Canido valoran el archivo de la causa contra Bruno Lopes

Indican que las acusaciones provocaron “un importante dano persoal e político”

Redacción Ferrol
04/08/2026 22:11
Concentración en el Juzgado de Ferrol en apoyo a Bruno Lopes
Concentración en el Juzgado de Ferrol en apoyo a Bruno Lopes
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde Ferrol en Común se ha hecho pública la satisfacción por el archivo de la causa judicial contra Bruno Lopes, considerando que esta decisión pone fin a un proceso que provocó “un importante dano persoal e político”. Se refieren de este modo al sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Lopes Teixeiro, militante de Mar de Lumes que estaba enjuiciado por un presunto delito de odio al que le acusaban por varias publicaciones en la red social X, antes Twitter, que fueron tildadas de “antisemitas” por la Guardia Civil. 

Juzgados de Ferrol concentración de apoyo a Bruno

Archivada la causa contra Bruno Lopes, el activista propalestino enjuiciado por tuits “antisemitas”

Más información

Desde el grupo municipal que lidera Jorge Suárez se explica que “o arquivo da causa supón o peche dunha situación difícil e dolorosa que nunca debería ter transcendido ao ámbito mediático e político sen as debidas garantías”. También, desde la asociación vecinal de Canido y Muíño do Vento muestran su satisfacción por este sobreseimiento, apuntando que el auto “conclúe que as mensaxes de Bruno teñen un carácter político e que o antisionismo non é antisemitismo”.

Las entidades apuntan que con la acusación se intentó “vender” la crítica a Israel como un “delito de odio”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620