FeC, Muíño do Vento y AV de Canido valoran el archivo de la causa contra Bruno Lopes

Concentración en el Juzgado de Ferrol en apoyo a Bruno Lopes

Desde Ferrol en Común se ha hecho pública la satisfacción por el archivo de la causa judicial contra Bruno Lopes, considerando que esta decisión pone fin a un proceso que provocó “un importante dano persoal e político”. Se refieren de este modo al sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Lopes Teixeiro, militante de Mar de Lumes que estaba enjuiciado por un presunto delito de odio al que le acusaban por varias publicaciones en la red social X, antes Twitter, que fueron tildadas de “antisemitas” por la Guardia Civil.

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Desde el grupo municipal que lidera Jorge Suárez se explica que “o arquivo da causa supón o peche dunha situación difícil e dolorosa que nunca debería ter transcendido ao ámbito mediático e político sen as debidas garantías”. También, desde la asociación vecinal de Canido y Muíño do Vento muestran su satisfacción por este sobreseimiento, apuntando que el auto “conclúe que as mensaxes de Bruno teñen un carácter político e que o antisionismo non é antisemitismo”.

Las entidades apuntan que con la acusación se intentó “vender” la crítica a Israel como un “delito de odio”.