El tirón veraniego volvió a impulsar el empleo en las tres comarcas el pasado julio

En la ciudad naval aumentó el desempleo, pero de forma marginal Jorge Meis

La temporada veraniega, especialmente en junio y julio, es un período en el que tradicionalmente se registra un descenso del desempleo y el presente ejercicio no está siendo una excepción. Así lo constatan los últimos datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), que muestran que el pasado mes, en el conjunto de las tres comarcas, el paro cayó un 0,77%, pasando de 8.082 a 8.020 personas sin trabajo.

Por territorios, los datos también resultan positivos, siendo Ortegal el área que, por volumen poblacional, logró mejores cifras, con un descenso del 6,13% –de 408 a 383 parados–. Ferrol, por su parte, también obtuvo un saldo positivo, aunque más ajustado por su mayor número de habitantes y de términos municipales, despidiendo junio con 35 personas menos sin empleo –de 6.958 a 6.923, es decir, una caída del 0,5%–; mientras que el Eume apenas presentó una variación respecto a sus resultados de junio, pasando de 716 a 714 –una bajada del 0,28%–.

No obstante, el balance resulta menos positivo en su comparativa interanual. Y es que, si bien en el primer mes de la campaña sí se obtuvieron mejores cifras que en el mismo período de 2025 –concretamente 42 desempleados menos–, no fue así en julio, donde en el conjunto de las tres comarcas se registraron 87 parados más –7.933 el año pasado frente a los 8.020 del presente, un incremento del 1,1%–.

A nivel municipal, los resultados han sido bastantes desiguales, concentrándose las mayores variaciones intermensuales en los municipios con un volumen poblacional más elevado. En este sentido, la comarca del Eume ha sido la más estable el pasado mes de julio, registrándose tres desempleados menos en Cabanas y Pontedeume, y dos más en Monfero y As Pontes, mientras que A Capela no tuvo variaciones, dejando un saldo de dos parados menos en todo el territorio.

Esto contrasta con Ortegal, donde todos los concellos reducieron su balance de vecinos sin un puesto de trabajo –destacando Ortigueira, con una caída de 22 personas–, con la excepción de Cariño, donde aumentó en siete. En cuanto al entorno de la ciudad naval, las subidas y bajadas fueron notablemente contenidas teniendo en cuenta el número de habitantes, siendo lo más reseñable el incremento en 19 personas en Ferrol (+0,5%), que se compensó con un descenso del mismo número en Mugardos, así como el desplome de 29 parados en Narón.