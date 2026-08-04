El taller de agosto de Escola Aberta, un adelanto del curso 2026/2027

Participante en una de las actividades organizadas por la Escola Aberta de Arte, fundada en 1999 y renacida en 2025 EAA

Este mismo martes 4 se estrena en la Escola Aberta de Arte de Ferrol el taller de agosto que servirá de adelanto del sistema que regirá toda la actividad del próximo curso. De 11.00 a 12.30 horas será el grupo infantil (de 3 a 16 años) el que inaugure esta iniciativa, que el miércoles continuará con la división de mayores, por lo que las personas interesadas en participar sin perderse ni una sola sesión todavía están a tiempo.

Los niños y niñas participantes en esta actividad, que se desarrollará todos los martes del mes en el mismo horario, se sumergirán en el arte clásico con jornadas dedicadas, por ejemplo, a la fabricación de pinturas desde cero, a la imprimación de lienzos con ‘gesso’ o a probar la técnica del temple, en la que se empleará como ingrediente básico el huevo.

Por su parte, las personas a partir de 16 años, que se reunirán los miércoles de 11.00 a 13.00, se centrarán particularmente en el retrato, y lo harán conociendo a los protagonistas del mural de “gran formato” que realizará la directora de la escuela Carmen Martín en una pared de la residencia Mi Casa, en el marco de la edición de este año de las Meninas de Canido.

Además, tanto el alumnado del grupo infantil como el adulto podrán disfrutar de una visita exclusiva al taller de un artista sorpresa de la localidad, pensada para que los aprendices se acerquen a “otras realidades” distintas a las especialidades de la Escola Aberta, que trata de ofrecer una formación artística desde la base.

Así, por un día se dejarán a un lado las disciplinas del dibujo y la pintura para llevar a cabo esta propuesta. “Nos interesa mucho que aprendan a ver”, explican desde el centro sobre esta actividad, que ofrecerá una experiencia “muy importante para después plasmar en el papel”.

Retrato Club

La actividad mensual itinerante de la Escola Aberta de Arte, que normalmente coincide el último domingo del mes, se celebrará esta vez el sábado 30, a las 18.00, en Café Crema Galiano.

Mucho más que dibujo y pintura a partir de septiembre Manteniendo uno de los lemas de la Escola Aberta, “de 3 a 1.000 años”, el centro volverá a la actividad regular en septiembre. Cada mes se centrará en una técnica concreta, empezando por el grabado, que se complementará con las clases de dibujo y pintura, el Retrato Club y la actividad especial mensual que corresponda.