El grupo parlamentario socialista exige a la Xunta que mantenga los dos ciclos en el CIFP Leixa

Entrada del centro de Formación Profesional Emilio

Tras conocerse la decisión de la Consellería de Educación de suprimir la matrícula en el ciclo medio de Preimpresión Digital y en el superior de Promoción de igualdad de género a distancia, las reacciones no se han hecho esperar. Primero fue CIG-Ensino quien censuró la medida y este lunes hizo lo propio el grupo socialista en el Parlamento de Galicia en boca del diputado Aitor Bouza.

“Aínda non comezou o curso escolar e xa coñecimos os primeiros recortes que van facer o señor Rueda e a Xunta en Ferrol”, lamentó el parlamentario, añadiendo que “é importantísimo que se garanta a matrícula, tamén a continuidade formativa das persoas que así o soliciten e que estean matriculadas, e inclusive as que están xa tamén en lista de reserva”.

A mayores, Bouza incidió en que sería importante “que se manteña o cadro de persoal docente preciso para que se poidan impartir estas ensinanzas e que, evidentemente, se evite calquera recorte de profesorado”.

En este sentido, el socialista reclama, asimismo, que “non se volva a producir un recorte educativo, neste caso na formación profesional no ámbito de Ferrolterra” y exige “unha rectificación inmediata e que se garantan os dereitos das alumnas e os alumnos”, finaliza el diputado del PSdeG.