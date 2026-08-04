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Ferrol

El grupo parlamentario socialista exige a la Xunta que mantenga los dos ciclos en el CIFP Leixa

“Aínda non comezou o curso escolar e xa coñecimos os primeiros recortes que van facer o señor Rueda e a Xunta en Ferrol”, censuró Aitor Bouza

Redacción Ferrol
04/08/2026 11:55
Entrada del centro de Formación Profesional
Emilio
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Tras conocerse la decisión de la Consellería de Educación de suprimir la matrícula en el ciclo medio de Preimpresión Digital y en el superior de Promoción de igualdad de género a distancia, las reacciones no se han hecho esperar. Primero fue CIG-Ensino quien censuró la medida y este lunes hizo lo propio el grupo socialista en el Parlamento de Galicia en boca del diputado Aitor Bouza. 

“Aínda non comezou o curso escolar e xa coñecimos os primeiros recortes que van facer o señor Rueda e a Xunta en Ferrol”, lamentó el parlamentario, añadiendo que “é importantísimo que se garanta a matrícula, tamén a continuidade formativa das persoas que así o soliciten e que estean matriculadas, e inclusive as que están xa tamén en lista de reserva”. 

A mayores, Bouza incidió en que sería importante “que se manteña o cadro de persoal docente preciso para que se poidan impartir estas ensinanzas e que, evidentemente, se evite calquera recorte de profesorado”. 

En este sentido, el socialista reclama, asimismo, que “non se volva a producir un recorte educativo, neste caso na formación profesional no ámbito de Ferrolterra” y exige “unha rectificación inmediata e que se garantan os dereitos das alumnas e os alumnos”, finaliza el diputado del PSdeG. 

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