El Concello de Ferrol insiste en controlar el consumo de agua pese a las lluvias

Embalse das Forcadas a finales de julio Daniel Alexandre

Las lluvias que han caído en las últimas horas pueden no ser suficientes para que el caudal del embalse de As Forcadas recupere su volumen habitual por estas fechas. Por eso, el primer teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, manifestó ayer que es preciso “ser precavidos”.

Recordó, de este modo, que sigue vigente el contenido del bando emitido por el alcalde, José Manuel Rey, en días pasados, en el que se recomendaba a la ciudadanía y a los servicios municipales reducir el riego de jardines, céspedes, huertas y zonas verdes con agua de la red; no llenar ni reponerla en piscinas particulares, desmontables o permanentes; no lavar vehículos en domicilios particulares; disminuir baldeos de calles, patios, terrazas, fachadas, muros, garajes o cualquier otro espacio exterior; mermar al máximo el uso de fuentes ornamentales o elementos decorativos que consuman agua; cerrar la llave cuando no sea necesario su uso; acortar el tiempo de las duchas, y emplear electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas siempre con la carga completa.

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El Concello ya adoptó medidas como la reducción de los baldeos y de los riegos en las zonas verdes, así como el corte temporal del suministro de agua en las fuentes ornamentales y, como aseguró ayer Díaz Mosquera, ya se ha notificado a las empresas que prestan servicios municipales que se frene el consumo hasta que la tendencia cambie.

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El responsable municipal espera que no baje el nivel del pantano, de modo que se pueda comprometer la potabilización de la misma, indicando que lo necesario en estos casos es controlar el uso, pese a las últimas jornadas de precipitaciones, que podrían mejorar el estado del embalse.