Asistida una conductora por una crisis nerviosa tras sufrir un accidente en Covas

El siniestro se saldó únicamente con daños materiales AEIG

Los profesionales médicos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que asistir este martes a una conductora tras sufrir una crisis de ansiedad después de verse involucrada en un accidente de tráfico en Ferrol. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como fuentes municipales, el suceso se registró en torno a las 11.20 horas en la DP-3603 (conocida como la carretera de Covas), en un punto cercano al restaurante La Cochera, en dirección a la ciudad.

Se trató, relató el 112, de una colisión por alcance entre dos turismos en la que únicamente se registraron daños materiales. No obstante, uno de los implicados, al alertar a la central autonómica, solicitó asistencia sanitaria para la otra, que se encontraba en un estado de gran agitación. De este modo, desde el servicio de emergencias se movilizó hasta el lugar una ambulancia y efectivos de la Policía Local.

La conductora, apuntó el Concello, fue asistida en el propio sitio de la colisión y no fue necesario su traslado al centro hospitalario de referencia.