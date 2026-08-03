Una riña "amorosa", posible desencadenante de la pelea que dejó a una mujer herida en Telleiras

Captura de uno de los vídeos del suceso que se hicieron virales Cedida

Efectivos de la Policía Nacional y Local tuvieron que desplazarse este domingo hasta el área de Telleiras, en el barrio ferrolano de Caranza, a causa de una pelea que se saldó con una mujer herida por arma blanca, varios disparos al aire e incluso detenidos. El suceso, que fue grabado por varios vecinos de la zona y se hizo viral en las redes, se registró en torno a las 16.30 horas a la altura del número 16 de la travesía de Bazán.

El enfrentamiento, según detallaron testigos presenciales, tuvo su origen en un desencuentro entre dos mujeres por un tema de pareja, siendo la herida, supuestamente, la madre de una de las implicadas. En los mencionados vídeos se puede ver, en primer lugar, a dos personas increpando a otra en un balcón, exigiéndole que bajase. En un momento dado, se escucha un primer disparo, mientras el joven coge una piedra del suelo y la lanza hacia la casa de la vecina, al tiempo que ella le enseña lo que parece un cuchillo.

Posteriormente, aparecen más residentes del área, entre ellos un hombre, que intenta calmar los ánimos y le pide a los implicados que se marchen. Sin embargo, mientras este hablaba con el varón, la otra mujer —que después resultaría herida y es progenitora de la que permanecía en el balcón, disparando nuevamente hasta tres veces— comenzó a pelearse con la otra, tirándola al suelo y agarrándola por el pelo con mucha violencia.

El joven, por su parte, comenzó a golpearla con una cachaba hasta que fue separado por el varón de mayor edad. En ese momento, la mujer que estaba en el suelo parece volver a sacar el arma del bolsillo trasero del pantalón, cortando a la otra en el brazo. Finalmente, la pareja escapó a la carrera, mientras un tercer vecino trataba de parar la hemorragia de la herida, ya en el suelo, con su camiseta.

Así, tras recibir el aviso de un particular, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial del 061, así como efectivos de la Policía Nacional y Local. De este modo, la vecina fue atendida en el lugar del incidente y posteriormente trasladada al hospital. A falta de confirmación por parte de la Policía Nacional, los testigos detallaron que al menos dos personas fueron detenidas.