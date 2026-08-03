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Campamento infantil

Un campamento de fin de verano une creatividad y ciencia en Ferrol de la mano de Gazapo

Por primera vez en la ciudad, la Oficina de Igualdade de Xénero de la UDC propone esta iniciativa en pro de la conciliación

Redacción Ferrol
03/08/2026 20:46
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Por primera vez en Ferrol, la Oficina de Igualdade de Xénero –OIX– de la Universidade da Coruña –UDC– propone una actividad en pro de la conciliación familiar de cara al final de verano: el Campamento de Creatividade e Ciencia ‘Todas as ideas contan’. El personal de la academia naronesa Gazapo se ocupará de esta iniciativa que se desarrollará desde el lunes 31 de este mes hasta el martes 8 de septiembre, de 8.30 a 14.30 horas.

La convocatoria, que nace justo después de la tercera edición del Campamento Tecnolóxico de Verán del Campus Industrial de Ferrol y PlayCode, que reunió a 84 niños y niñas desde el 22 de junio al 3 de julio, se dirige a edades comprendidas entre los 6 y 12 años. El objetivo de esta iniciativa es crear un espacio donde se unan curiosidad, creatividad y ciencia como motores de aprendizaje, con actividades relacionadas con el arte, construcción de estructuras, experimentos científicos, juegos de rol o tradicionales, creación de historias, retos de lógica...

La tarifa general es de 95 euros (80 para la comunidad universitaria) y las plazas se cubrirán por orden de inscripción. Más información en el 881 012 312 o a través de oficina.igualdade@udc.gal.

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