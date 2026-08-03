San Roque, la única capilla de antes del siglo XVIII que resiste al envite del tiempo en el Ferrol urbano

La capilla, ahora convento de las Esclavas, está ubicada en el campo homónimo, en la calle Emilio Antón Jorge Meis

A la labor carismática y caritativa que las Esclavas del Santísimo Sacramento y la Inmaculada han venido desarrollando en Ferrol desde que llegaron en 1958, se le podría sumar otra, de gran importancia y que, en este caso, trasciende incluso lo religioso para meterse en el terreno patrimonial, artístico e histórico de la ciudad: la conservación de los vestigios de la capilla de San Roque, la única anterior al XVIII que se conserva en el casco urbano.

La referencia documental, de hecho, es bastante anterior. Sin ir más lejos, en el estudio que realizó Fernando Dopico Blanco sobre la cofradía de mareantes con sede en la entonces ermita y que se puede leer en la revista ‘Ecce Homo’ de 2025 cita el libro de cuentas de la extinta hermandad, fechado el 26 de abril de 1598. En torno a aquel lugar se celebraban grandes fastos por su patrón, pero también en el Corpus Christi.

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Tras el derrumbe de la vieja parroquial de San Julián, que recibió la puntilla con las obras del foso del Arsenal, y derruidas las capillas de A Magdalena —que dio nombre al barrio y se ubicaba en el entorno de la actual plaza de Galicia— y de San Amaro —estaba en Esteiro, justamente en el entorno que heredó su denominación—, hasta que se levantó la nueva iglesia, hoy concatedral, el de San Roque fue el único templo que quedó en pie. Por eso, allí se refundó la Cofradía de las Angustias en 1768 y estuvo custodiada la Virgen de Dolores, por citar solo un par de ejemplos.

Semana Santa

Ya en 1741, en su intento de poner orden en la Semana Santa de Ferrol, el obispo Sarmiento de Sotomayor encargó a la cofradía de mareantes que se encargase del paso de la Santa Cena, una encomienda que trascendió a la propia hermandad y se prolongó hasta prácticamente los noventa del siglo pasado, por lo que estas religiosas fueron parte activa de la Pasión ferrolana.

De hecho, en ‘El Correo Gallego’ se podía leer en el mes de junio de 1957 que el pleno del Concello iba a tratar la “aprobación y construcción de un convento para las Reverendas Madres Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada en el campo de San Roque”, recogiéndose en los años sucesivos los horarios de misas, a las 8.00 horas, festivos y laborables.

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Tampoco hay que olvidar la destreza de las religiosas con el bastidor. Sus bordados, los más apreciados de la ciudad, también surtieron a las hermandades, cosiendo estandartes y el ajuar de muchas imágenes. Una de sus obras, que sigue saliendo en procesión, es el característico manto granate con motivos en oro que luce el ‘Ecce Homo’ terciario.