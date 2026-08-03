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Cine

La serie 'Clanes' sigue luciendo a Ferrol en Netflix

Este mismo lunes, el equipo de rodaje se volvió a dejar ver por la ciudad

Redacción Ferrol
03/08/2026 18:39
A Malata grabación de Clanes
Rodaje de la serie 'Clanes', hoy lunes 3, en A Malata
Daniel Alexandre
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El rodaje de ‘Clanes’, la serie producida por Netflix y Vacafilms que protagonizan Clara Lago y Tamar Novas, volvió a tierras ferrolanas este mismo lunes, cuando se pudo ver al equipo de rodaje en A Malata.

La magia del cine volverá a actuar sobre escenarios de la ciudad en las próxima temporada de esta serie, al menos sobre uno de los aparcamientos de esta zona del municipio, en el que ya se han ambientado otras producciones como la popular 'Rapa'.

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