Ferrol refuerza su seguridad con la compra de desfibriladores portátiles

El jefe de la Policía Local, José Antonio Chao, la edila de Seguridade, Pamen Pieltain, y el responsable del parque de bomberos de Ferrol, Carlos Núñez J.G.

En una emergencia con personas heridas, cada segundo cuenta. Bajo esta premisa, el Concello de Ferrol completó recientemente la adquisición de nueve desfibriladores portátiles, junto a otros tantos ‘kits’ de primera atención sanitaria, para reforzar la seguridad de los vecinos de la ciudad naval.

“En Ferrol, como siempre, apostamos por la seguridad y, por eso, hemos hecho un contrato para adquirir todos estos desfibriladores, con sus parches para adultos y niños, así como torniquetes y otros elementos”, explicó esta semana la concejala responsable del departamento de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain. Según detalla la edila, el objetivo es que cinco de estos dispositivos estén en los vehículos de la Policía Local, mientras que los cuatro restantes irán destinados al parque de bomberos y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Uno de los nueve desfibriladores portátiles J.G.

“Es una medida muy importante porque tenemos muchos estáticos, en puntos fijos, por toda la ciudad, pero creíamos que era absolutamente necesario que los hubiera móviles para acercar la atención precisamente a donde se necesita, al lugar de la emergencia”, afirma. La compra, puntualiza, irá acompañada del consecuente plan de formación, si bien también aclara que ya se han realizado cursos y que muchos de los trabajadores municipales, incluida ella, saben emplearlos.

Sistemas automáticos

Una de las características más importantes de estos elementos, como relata Pieltain, es que se trata de desfibriladores completamente automáticos. En este sentido, la concejala apunta que, si bien desde el 112 o el 061, en caso de emergencia, siempre se darán instrucciones para el uso de estas máquinas, los que ahora se han adquirido funcionan prácticamente de forma autónoma.

A este respecto, explica que, por ejemplo, si el aparato detecta que no hay una parada cardiorespiratora ya no produce descarga, además de regular por sí mismo la cantidad de energía eléctrica necesaria en cada situación –con un máximo de 200 julios–. De hecho, ahí es donde entra en juego otro de los elementos clave de estos ‘paquetes’ de emergencias: los parches infantiles, que, como apunta la edila, “son reductores”, ofreciendo un mayor grado de seguridad para los pequeños.

Parches infantiles, torniquetes y accesorios para la reanimación J.G.

Los equipos, añade el jefe del cuerpo de Policía Local, José Antonio Chao, incluyen otros elementos de reanimación, como boquillas para eliminar el contacto en labores de ventilación artificial, así como ambús para aportar aire de forma manual. Esto se complementa con accesorios adicionales, como rasuradoras, torniquetes, vendas, etcétera.

Una gran inversión

A la hora de abordar la inversión que supone para el Concello la compra de los desfibriladores, Pieltain rechaza hablar en términos monetarios, apuntando que es “grande” en el sentido de que se ha apostado por reforzar la seguridad de los vecinos, al tiempo que “pequeña”, porque su objetivo es seguir incrementando los equipos, medidas y material para garantizar la protección de los ferrolanos. Asimismo, la responsable avanza que se está estudiando la compra de más equipos de reanimación fijos.

Por su parte, José Antonio Chao incide en la importancia de contar con este instrumental, dado que los profesionales de las emergencias “somos los primeros en llegar a estas situaciones tan drásticas y dramáticas”, por lo que es crucial disponer de las herramientas necesarias “para poder enfrentar estas condiciones críticas hasta que lleguen los recursos especializados”. En este sentido, el jefe de la Policía Local señala que Ferrol cuenta con un porcentaje de población mayor muy elevado, por lo que no son excepcionales las circunstancias en las que un desfibrilador es necesario.