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Ferrol

El PSOE exige al ejecutivo que aborde las denuncias que la vecindad hace en el canal oficial

Se trata de aquello que traslada la ciudadanía a través el Canle de Suxestións e Reclamacións

Redacción Ferrol
03/08/2026 22:06
Imagen de archivo de la bancada socialista durante un pleno
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Jorge Meis
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El grupo municipal socialista en el Concello de Ferrol, a través del edil Julián Reina, demandó este lunes al ejecutivo local que lleve a cabo un “seguemento real” y dé solución a las quejas y denuncias que la ciudadanía está realizando a través de la plataforma de Suxestións e Reclamacións, sumando la necesidad de que la comisión especial de ese ámbito “sexa realmente democrática, garantindo o acceso á información” de la oposición. 

El PSOE saca ahora a colación este tema aprovechando los datos del informe oficial del segundo trimestre, que aglutina las valoraciones vecinales en los meses de abril, mayo y junio. El concejal realizó un resumen de las problemáticas más recurrentes denunciadas por la vecindad que, en muchos casos, valoran, “continúan sen unha solución definitiva”. 

En cuanto a las quejas derivadas de las áreas de Servizos, Obras, Limpeza e Zona Rural, explica Reina que se trata de las que acaparan un mayor número de críticas, empezando por “o mal estado e a falta de mantemento de viais e beirarrúas con baldosas soltas en barrios como o Ensanche A, Esteiro ou O Inferniño”, enumera, detallando otros aspectos como el arreglo de baches, los desbroces, la señalización, limpieza urbana, gestión de residuos y control de plagas en las parroquias rurales. 

En segundo lugar, refiriéndose a Seguridade, Mobilidade e Protección Cidadá, apunta el edil que se reclama una mayor presencia policial nocturna por vertederos ilegales, problemas de convivencia y ocupaciones, en este caso en Recimil. Otras protestas están destinadas a la falta de seguridad en el entorno de locales de ocio nocturno, actividades sin licencia o reducción de carriles en el puerto o Caranza. 

Asimismo, en Atención Cidadá y Réxime Interior, dando relevancia a las oficinas de Rexistro y Estatística municipales, “evidénciase unha constante queixa pola demora e o colapso na expedición de certificados de empadroamento ou convivencia, atrasos de meses para xestionar trámites de herdanza ou de estranxeiría, a imposibilidade de contactar por teléfono e as longas esperas”, especifica el PSOE. 

Finalmente, en cuanto a Urbanismo y Medio Ambiente, detallan que la ciudadanía concentra sus quejas en la falta de mantenimiento de zonas verdes, la ejecución de obras y las talas en la plaza de Rosalía de Castro, y de Economía, Facenda y Cultura destacan errores en embargos y deficiencias en edificios municipales, entre otras cuestiones. 

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