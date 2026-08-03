El PSOE exige al ejecutivo que aborde las denuncias que la vecindad hace en el canal oficial

Imagen de archivo de la bancada socialista durante un pleno Jorge Meis

El grupo municipal socialista en el Concello de Ferrol, a través del edil Julián Reina, demandó este lunes al ejecutivo local que lleve a cabo un “seguemento real” y dé solución a las quejas y denuncias que la ciudadanía está realizando a través de la plataforma de Suxestións e Reclamacións, sumando la necesidad de que la comisión especial de ese ámbito “sexa realmente democrática, garantindo o acceso á información” de la oposición.

El PSOE saca ahora a colación este tema aprovechando los datos del informe oficial del segundo trimestre, que aglutina las valoraciones vecinales en los meses de abril, mayo y junio. El concejal realizó un resumen de las problemáticas más recurrentes denunciadas por la vecindad que, en muchos casos, valoran, “continúan sen unha solución definitiva”.

En cuanto a las quejas derivadas de las áreas de Servizos, Obras, Limpeza e Zona Rural, explica Reina que se trata de las que acaparan un mayor número de críticas, empezando por “o mal estado e a falta de mantemento de viais e beirarrúas con baldosas soltas en barrios como o Ensanche A, Esteiro ou O Inferniño”, enumera, detallando otros aspectos como el arreglo de baches, los desbroces, la señalización, limpieza urbana, gestión de residuos y control de plagas en las parroquias rurales.

En segundo lugar, refiriéndose a Seguridade, Mobilidade e Protección Cidadá, apunta el edil que se reclama una mayor presencia policial nocturna por vertederos ilegales, problemas de convivencia y ocupaciones, en este caso en Recimil. Otras protestas están destinadas a la falta de seguridad en el entorno de locales de ocio nocturno, actividades sin licencia o reducción de carriles en el puerto o Caranza.

Asimismo, en Atención Cidadá y Réxime Interior, dando relevancia a las oficinas de Rexistro y Estatística municipales, “evidénciase unha constante queixa pola demora e o colapso na expedición de certificados de empadroamento ou convivencia, atrasos de meses para xestionar trámites de herdanza ou de estranxeiría, a imposibilidade de contactar por teléfono e as longas esperas”, especifica el PSOE.

Finalmente, en cuanto a Urbanismo y Medio Ambiente, detallan que la ciudadanía concentra sus quejas en la falta de mantenimiento de zonas verdes, la ejecución de obras y las talas en la plaza de Rosalía de Castro, y de Economía, Facenda y Cultura destacan errores en embargos y deficiencias en edificios municipales, entre otras cuestiones.