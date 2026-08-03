El evento más esperado del verano en familia se llama Equiocio Ferrol
El campo de As Cabazas acogerá la cita, que comienza el jueves 6 y se prolonga hasta el domingo día 9
La cuenta atrás para la celebración de Equiocio Ferrol ya está activada. A pocos días de que este próximo jueves 6 de agosto se dé el pistoletazo de salida a la 35 edición de la cita, la organización continúa desvelando algunos de los detalles de un extenso programa que ha hecho del evento uno de los más esperados por el público familiar de la comarca.
Y es que, más allá de su emblemático concurso hípico que espera a unos 250 caballos, el campo de As Cabazas se convertirá en epicentro de ocio, gastronomía, solidaridad y sostenibilidad. Se levantará de nuevo el telón del EcoMarket, siendo esta vez nueve firmas locales las que muestren sus productos de 11.00 a 20.00 horas durante las cuatro jornadas que estará abierto el recinto, que cuenta con entrada libre.
Además, algunas de ellas compartirán sus procesos creativos con el público a través de talleres gratuitos, como el de ‘lettering’ con café de la mano de Ricotelia, creación de joyas con Sintonía Creativa, cuidados de piel aplicando aloe vera y beneficios de las plantas con Celta Natural, organización y cambio de armario con Arrumar e iniciación al mundo cafetero con Café Aruba, avanzan desde la organización de Equiocio Ferrol.
Entre las marcas que estarán en esta edición destaca La Frambuesita, un obrador de pastelería artesanal especializado en elaboraciones personalizadas; Celta Natural, cosmética y velas producidas de forma sostenible; 15405, una firma ferrolana de accesorios, especialmente de bolsos de piel de alta calidad, que llegó a regalarle uno a la reina Letizia; Sintonía Creativa, casa de diseño de joyas y decoración con las anillas como base; Artabria, elaboradora local de bebidas funcionales; Aloumiño de cera, con velas hechas a manos con cera de soja 100%; Luna Limón, que fabrica complementos de macramé; Nómadas 24/7, que lleva al mercado su ropa urbana, y The Vecina, con su bisutería de acero inoxidable para momentos especiales y del día a día.
Asimismo, en el apartado gastronómico, repite la iniciativa ‘Galicia Sabe Amar’ de la Consellería do Mar de la Xunta, que ofrecerá catas de vinos de denominaciones de origen gallegas y degustaciones gratuitas de productos de las cofradías de Ferrol y Barallobre con la elaboración de chefs locales como Marcos Cabanas, de El Olivo de Narón; Álex Martínez y Mar Lago, de Bacelo, en la ciudad naval; Nair González, del mugardés Muelle 43, y Marcos Arufe, de Espazo Gastronómico Remollo, en este caso llegado desde Ames. También, por sexto año consecutivo, el Concello de Neda estará promocionando, además de los encantos del municipio, la 36 edición de su Festa do Pan.
Asarga visibilizará el sarcoma con un stand y una charla
Dentro de la gran familia de entidades que forman parte de Equiocio Social está la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), que volverá a estar presente en el evento con un stand interactivo destinado a “sensibilizar a la sociedad sobre los sarcomas, dar a conocer la realidad de los pacientes y promover la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz”, explican.
Además, el sábado día 8 contará con la charla gratuita de Nico Adega, a las 18.00 horas, un campeón del mundo de piragüismo adaptado que es un referente de resiliencia y un ejemplo de superación. El lucense, que fue diagnosticado con un osteosarcoma a los siete años y tuvo que enfrentarse a un largo proceso de tratamientos y cirugía, compartirá su historia.