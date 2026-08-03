El evento más esperado del verano en familia se llama Equiocio Ferrol

Uno de los puestos instalados en el EcoMarket en 2025 Daniel Alexandre

La cuenta atrás para la celebración de Equiocio Ferrol ya está activada. A pocos días de que este próximo jueves 6 de agosto se dé el pistoletazo de salida a la 35 edición de la cita, la organización continúa desvelando algunos de los detalles de un extenso programa que ha hecho del evento uno de los más esperados por el público familiar de la comarca.

Y es que, más allá de su emblemático concurso hípico que espera a unos 250 caballos, el campo de As Cabazas se convertirá en epicentro de ocio, gastronomía, solidaridad y sostenibilidad. Se levantará de nuevo el telón del EcoMarket, siendo esta vez nueve firmas locales las que muestren sus productos de 11.00 a 20.00 horas durante las cuatro jornadas que estará abierto el recinto, que cuenta con entrada libre.

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Además, algunas de ellas compartirán sus procesos creativos con el público a través de talleres gratuitos, como el de ‘lettering’ con café de la mano de Ricotelia, creación de joyas con Sintonía Creativa, cuidados de piel aplicando aloe vera y beneficios de las plantas con Celta Natural, organización y cambio de armario con Arrumar e iniciación al mundo cafetero con Café Aruba, avanzan desde la organización de Equiocio Ferrol.

Entre las marcas que estarán en esta edición destaca La Frambuesita, un obrador de pastelería artesanal especializado en elaboraciones personalizadas; Celta Natural, cosmética y velas producidas de forma sostenible; 15405, una firma ferrolana de accesorios, especialmente de bolsos de piel de alta calidad, que llegó a regalarle uno a la reina Letizia; Sintonía Creativa, casa de diseño de joyas y decoración con las anillas como base; Artabria, elaboradora local de bebidas funcionales; Aloumiño de cera, con velas hechas a manos con cera de soja 100%; Luna Limón, que fabrica complementos de macramé; Nómadas 24/7, que lleva al mercado su ropa urbana, y The Vecina, con su bisutería de acero inoxidable para momentos especiales y del día a día.

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Asimismo, en el apartado gastronómico, repite la iniciativa ‘Galicia Sabe Amar’ de la Consellería do Mar de la Xunta, que ofrecerá catas de vinos de denominaciones de origen gallegas y degustaciones gratuitas de productos de las cofradías de Ferrol y Barallobre con la elaboración de chefs locales como Marcos Cabanas, de El Olivo de Narón; Álex Martínez y Mar Lago, de Bacelo, en la ciudad naval; Nair González, del mugardés Muelle 43, y Marcos Arufe, de Espazo Gastronómico Remollo, en este caso llegado desde Ames. También, por sexto año consecutivo, el Concello de Neda estará promocionando, además de los encantos del municipio, la 36 edición de su Festa do Pan.