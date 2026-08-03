Archivada la causa contra Bruno Lopes, el activista propalestino enjuiciado por tuits “antisemitas”

Lopes estuvo respaldado por Néstor Rego, entre otros Daniel Alexandre

La Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Ferrol acordó el sobreseimiento libre y el archivo de la causa contra Bruno Lopes Teixeiro, militante de Mar de Lumes que estaba enjuiciado por un presunto delito de odio al que le acusaban por varias publicaciones en la red social X, antes Twitter, que fueron tildadas de “antisemitas” por la Guardia Civil.

Explican desde la entidad propalestina y antisionista que la resolución judicial concluye que los contenidos analizados no tienen ese carácter de antisemitismo, sino que son críticas al Estado de Israel, a sus gobernantes y las políticas desarrolladas en el marco del conflicto palestino-israelí.

“O Xulgado considera que as mensaxes do noso compañeiro non incitan ao odio, á hostilidade, á discriminación nin á violencia contra as persoas xudías nin contra ningún colectivo protexido polo artigo 510 do Código Penal”, trasladan, añadiendo en base a ello que sus palabras están “amparadas polos dereitos fundamentais á liberdade de expresión e á liberdade ideolóxica”.

Mar de Lumes recibe la noticia con “satisfacción” y agradece el apoyo de personas y colectivos, cargando contra la pretensión de la Benemérita de “confundir deliberadamente antisionismo con antisemitismo” y señalando que es la segunda vez que se archiva la causa en el Juzgado de Ferrol, siendo revocada la primera por la Audiencia Provincial a petición de la Fiscalía. Por eso, recuerdan que la resolución no es tampoco firme ahora por lo que se muestran “cautelosos” y seguirán la evolución.