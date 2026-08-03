Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Adjudicada la renovación de las luces y el mobiliario de la calle Real por casi 319.000 euros

Permitirá un ahorro del 85,73%, mejorando además la calidad de la iluminación

Redacción Ferrol
03/08/2026 22:08
Imagen de la calle Real, con una de sus papeleras
Imagen de la calle Real, con una de sus papeleras
Martín Barreiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ferrol adjudicó este lunes, por 318.695,84 euros, los trabajos de actualización de la iluminación y el mobiliario de la calle Real, una obra que cuenta con una garantía total de seis años, aumentando el periodo que figura en el pliego, y cuyo plazo de ejecución es de seis meses. 

El proyecto, explican desde el Consistorio, consistirá en la colocación de luces más eficientes y sostenibles, adaptadas a la normativa vigente. De este modo, las actuales se cambiarán por tecnología LED de 57,6 W y se mantendrán los 17 puntos existentes en soportes de fachada sin que sea necesario colocar nuevos elementos en las aceras. Gracias a ello, la potencia instalada se reducirá hasta los 0,97 kW, lo que permitirá un ahorro del 85,73%, mejorando además la calidad de la iluminación. 

Esta actuación, enmarcada en el convenio entre Concello y Xunta, permitirá soterrar los cruces aéreos de las instalación, eliminando el cableado visible y mejorando mucho la estética de la calle. Igualmente, se colocarán bancos de diseño ergonómico, maceteros, jardineras, carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos, todo ello desmontable. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620