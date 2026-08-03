Adjudicada la renovación de las luces y el mobiliario de la calle Real por casi 319.000 euros
Permitirá un ahorro del 85,73%, mejorando además la calidad de la iluminación
La Xunta de Goberno Local del Concello de Ferrol adjudicó este lunes, por 318.695,84 euros, los trabajos de actualización de la iluminación y el mobiliario de la calle Real, una obra que cuenta con una garantía total de seis años, aumentando el periodo que figura en el pliego, y cuyo plazo de ejecución es de seis meses.
El proyecto, explican desde el Consistorio, consistirá en la colocación de luces más eficientes y sostenibles, adaptadas a la normativa vigente. De este modo, las actuales se cambiarán por tecnología LED de 57,6 W y se mantendrán los 17 puntos existentes en soportes de fachada sin que sea necesario colocar nuevos elementos en las aceras. Gracias a ello, la potencia instalada se reducirá hasta los 0,97 kW, lo que permitirá un ahorro del 85,73%, mejorando además la calidad de la iluminación.
Esta actuación, enmarcada en el convenio entre Concello y Xunta, permitirá soterrar los cruces aéreos de las instalación, eliminando el cableado visible y mejorando mucho la estética de la calle. Igualmente, se colocarán bancos de diseño ergonómico, maceteros, jardineras, carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos, todo ello desmontable.