Adjudicada la renovación de las luces y el mobiliario de la calle Real por casi 319.000 euros

Imagen de la calle Real, con una de sus papeleras Martín Barreiro

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ferrol adjudicó este lunes, por 318.695,84 euros, los trabajos de actualización de la iluminación y el mobiliario de la calle Real, una obra que cuenta con una garantía total de seis años, aumentando el periodo que figura en el pliego, y cuyo plazo de ejecución es de seis meses.

El proyecto, explican desde el Consistorio, consistirá en la colocación de luces más eficientes y sostenibles, adaptadas a la normativa vigente. De este modo, las actuales se cambiarán por tecnología LED de 57,6 W y se mantendrán los 17 puntos existentes en soportes de fachada sin que sea necesario colocar nuevos elementos en las aceras. Gracias a ello, la potencia instalada se reducirá hasta los 0,97 kW, lo que permitirá un ahorro del 85,73%, mejorando además la calidad de la iluminación.

Esta actuación, enmarcada en el convenio entre Concello y Xunta, permitirá soterrar los cruces aéreos de las instalación, eliminando el cableado visible y mejorando mucho la estética de la calle. Igualmente, se colocarán bancos de diseño ergonómico, maceteros, jardineras, carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos, todo ello desmontable.