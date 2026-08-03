Adjudicada la redacción del plan de ordenación del suelo empresarial de Mandiá

Martina Aneiros y Diego Roja en la visita a los terrenos del polígono de Mandiá Daniel Alexandre

El desarrollo del polígono industrial de Mandiá comienza a dar sus primeros pasos con el anuncio de la adjudicación de la redacción del Plan estructurante de ordenación de suelo empresarial (Peose), anunciado este lunes en la visita realizada a la zona por parte de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el gerente de la Sociedade Xestión do Solo de Galicia (Xestur), Diego Toja.

La empresa Antea Iberolatam ha resultado adjudicataria del Peose de la Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá, que será la primera bolsa de suelo industrial con la que contará la ciudad.

La contratación tiene un importe superior a 199.700 euros más IVA y la empresa cuenta ahora con un plazo de ejecución de 24 meses.

La delegada territorial explicó que este espacio empresarial contará con más de 1,6 millones de metros cuadrados para “acoller o asentamento de novas empresas e fomentar o crecemento económico da nosa bisbarra”.

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Aneiros recordó, además que la plataforma se desarrollará en dos fases, apuntando las cualidades del espacio de ubicación, teniendo en cuenta que está situada “nun lugar privilexiado a nivel de comunicacións”, al disponer de un acceso a la autovía Ferrol-Vilalba –AG/AG-64–, con la carretera N-655 a menos de un kilómetro y emplazada a siete kilómetros del puerto de Ferrol.

Los representantes autonómicos destacaron la necesidad de suelo industrial en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, ya que hay 14 áreas empresariales con algo menos de 141.000 metros cuadrados disponibles del total de 4,3 millones construidos. La de Mandiá incrementará en un 40% la superficie actual.