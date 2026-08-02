Que subirse a un taxi en Ferrol no sea una odisea: el difícil reto en el que ya trabaja el Concello

La parada de la plaza de España sigue siendo la más activa de la ciudad Daniel Alexandre

Algo tan cotidiano como acercarse a una parada de taxis o llamar a la central para solicitar uno y ponerse rumbo al destino en pocos minutos se ha convertido en una auténtica odisea para los ferrolanos en los últimos años. Las primeras quejas empezaron a surgir al levantarse las restricciones de una pandemia que dejó al sector “temblando” y se acrecentaron en 2023. Desde entonces, son pocos en Ferrol los que no han tenido que padecer largos tiempos de espera o se han visto obligados a buscar alternativas al anunciarles al otro lado del teléfono que no hay efectivos disponibles.

Miguel Sixto es uno de los veteranos de la profesión, a la que llegó como empleado en el 99 y para la que obtuvo su propia licencia cuatro años después, pagando por ella 108.000 euros. Reconoce que el servicio que se está ofreciendo dista mucho de ser el más sobresaliente, apuntando hacia diferentes causas. En primer lugar, recuerda que en los últimos 15 años se han perdido ocho licencias, con lo que ahora la cifra se sitúa en las 83 activas. A continuación, reconoce que “los taxistas cometimos un error cuando se separaron las dos asociaciones”.

El cisma

Y es que no todo el mundo sabe que en 2016 se produjo un cisma en la delegación ferrolana del sector cuando Radio Taxi y Tele Taxi echaron a andar por separado. Ahora, una década después, hay 66 efectivos en la primera, 14 en la segunda y tres que trabajan por libre. A mayores, se desmanteló la centralita en la ciudad, de modo que cuando se llama al 981 355 555 contestan trabajadores asturianos que, a veces, acusan un desconocimiento del callejero, y al otro lado del 981 357 777 responden desde A Coruña.

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“Los operadores de aquí conocían Ferrol, a los clientes habituales, y es muy distinto a una central que está a 300 kilómetros y que lleva otras ciudades, no es que sea nuestra solamente”, lamenta el taxista Miguel Sixto. Tener dos entidades tampoco ayuda a la hora de ponerse de acuerdo para realizar las guardias. “Es muy difícil porque todos somos autónomos”, expresa el taxista, reconociendo que el trabajo nocturno y el de madrugada es el menos atractivo para el colectivo.

“Se quedan dos o tres. A veces, ninguno. Como no está regulado, cada cual trabaja hasta la hora que quiera aunque la ordenanza municipal que está en vigor pone que debe haber un mínimo de seis taxis por la noche”, apunta el profesional, señalando que, si bien trabajar a esas horas “es muy complicado y duro porque te encuentras de todo”, sería necesaria la intervención del Concello como administración responsable del sector para cubrir los turnos.

Menos espera

La concejala de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain, no es ni mucho menos ajena a las quejas diarias de los usuarios del taxi y del propio colectivo. Por eso, desde hace meses están trabajando en una nueva ordenanza que actualice el texto legislativo y dote al gobierno local de mecanismos mediante los que pueda garantizar el buen funcionamiento del servicio.

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Una normativa que quieren presentar al sector después del verano para buscar el consenso y que “aparte de lo que ya está regulado, que son los requisitos para obtener licencias, el tipo de vehículo y todo eso, abarque, por ejemplo, los efectivos mínimos que tienen que estar operativos a diario”, expone la responsable.

Entendiendo su casuística y los retos a los que se enfrentan los taxistas, como el encarecimiento del precio de los seguros o la exposición a situaciones de violencia, considera Pieltain que “no es normal que un vecino o vecina tenga que estar esperando tres cuartos de hora en una parada. No vamos a exigir que haya siempre disponibilidad en esos puntos, somos conscientes de que Ferrol es una ciudad pequeña, pero dentro de una lógica debe haberla”, y enumera que en fechas especiales, como es la Navidad o la Semana Santa, el servicio tiene que reforzarse y reducirse el tiempo de respuesta.

“El problema no es el número de licencias, porque tenemos más por habitantes que otras ciudades de Galicia”, remarca la concejala, al tiempo que analiza la evidencia de una necesaria coordinación entre profesionales para repartirse horarios. “Es la línea que queremos seguir. Ellos tienen derecho a fijar sus descansos, pero hay que reorganizarse”, dice, anticipando que volverán a reunirse con los responsables del sector para recabar sus opiniones antes de llevar a pleno la ordenanza. Asimismo, recuerda que fruto del diálogo con los profesionales se han subido las tarifas al comienzo de este 2026 y se recuperó la parada de la plaza de Armas que reclamaban.

¿VTC en Ferrol?

“El trabajo que hago me gusta, pero te sientes violento cuando llegas a buscar a una persona que lleva 20 o 25 minutos esperando. Le explicas lo que hay, pero es complicado”, relata Miguel Sixto que, a sus 71 años, se encuentra en situación de jubilación activa y continúa porque, además de gustarle, siente que de momento hace falta tener su taxi operativo. Sabe que “conseguir que trabajemos todos es imposible, pero con un reglamento nuevo, la implicación del Concello y la colaboración y buena voluntad de todos, se podría ordenar el servicio”; sin embargo, también ve “lo que pasa en otras ciudades cuando entran los Uber, como en A Coruña”.

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Y es que no es descabellado pensar que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) vean negocio en un lugar como Ferrol, donde las quejas por la falta de taxistas son constantes. En la provincia coruñesa hay 543 licencias de este tipo frente a los 1.407 taxímetros; en la de Lugo son 71 por 453; en Ourense 38 por 301, y en Pontevedra hay 94 autorizaciones a estos vehículos por las 1.184 del colectivo.

“Aquí todavía no han llegado y no tenemos previsión de que lo hagan. De todas maneras, dentro del municipio no podrían funcionar por el momento, pero eso puede acabar llegando”, advierte Pieltain, anunciando que una de las novedades de la normativa que se está redactando tiene que ver con la geolocalización y sus diferentes usos.

Por un lado, la incorporación de esta tecnología para velar por la seguridad tanto del chófer como de la persona usuaria, pero también para que el Concello pueda saber en tiempo real cuántos están trabajando y en qué paradas se encuentran, monitorizando asimismo el trayecto. Esto facilitaría igualmente, como ocurre en muchas otras ciudades, que a la hora de pedir un servicio se pueda saber por dónde está llegando el vehículo que va a transportar al cliente e incluso adelantar el destino al que tendrá que llevarlo.

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“Tenemos que actualizarnos”, resume la concejala, ilusionada con una nueva ordenanza que lleva tiempo elaborándose y que está llamada a solucionar uno de los problemas de movilidad que más protestas ha suscitado en los últimos tiempos.