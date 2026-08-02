Peregrinación simbólica por las calles de Ferrol Vello para celebrar la festividad del ‘Perdón de Asís’

La marcha se inició en el Socorro y culminó en la Orden Tercera Daniel Alexandre

La Orden Tercera de Ferrol celebró este domingo la festividad del ‘Perdón de Asís’, una de las “citas más significativas de la espiritualidad de San Francisco, enmarcada además en el Año Jubilar Franciscano”, explican sobre una fecha en la que desde el siglo XIII, concretamente en 1216, se concede la indulgencia plenaria.

Los actos comenzaron a las 12.00 horas en la parroquia del Socorro, desde donde partió una peregrinación simbólica hacia la capilla franciscana, un itinerario “breve, pero cargado de significado” que mostró la vinculación de ambas iglesias del barrio de Ferrol Vello y recorrió las calles Socorro, Merced, Cárcel, San Francisco y la Glorieta de Alfredo Martín con el acompañamiento musical de miembros de Acotaga en formato tradicional.

Participantes en la peregrinación de este domingo por el 'Perdón de Asís' Daniel Alexandre

Finalmente, en el templo franciscano se celebró una eucaristía participativa presidida por Cándido Otero, donde se repartió un recuerdo conmemorativo.

La Orden Tercera y el Socorro acogen este domingo el 'Perdón de Asís' Más información

El ‘Perdón de Asís’ se remonta a cuando San Francisco pidió una “gracia extraordinaria” para quienes acudieran arrepentidos a la iglesia de Porciúncula, para que se les perdonasen todos sus pecados. Ratificada por el papa Honorio III, cada 2 de agosto se puede obtener la indulgencia.