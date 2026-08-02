La ordenanza municipal del taxi en Ferrol aún está “en pesetas” y permite que los taxistas fumen durante la carrera

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A pesar de que la ordenanza municipal del taxi en Ferrol sufrió una actualización en 2012, la concejala de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain, reconoce que se trató de una “pequeña modificación” para ajustarse a la legislación, pero la totalidad del texto fue aprobado a principios de los noventa, haciendo mención en sus disposiciones generales al Real Decreto del 16 de marzo de 1979 y al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1964.

Por su parte, Galicia aprobó en 2013 la ley de transporte público de personas en vehículos de turismo, la primera ordenación legal del sector a la que en 2018 se le sumó otro decreto. Con todo, los taxistas ferrolanos tienen que llevar el antiguo escrito consigo porque es uno de los papeles que deben mostrar cuando se les requiere la documentación.

“Las cantidades todavía están en pesetas”, apunta Miguel Sixto, ejemplificando así el desfase del texto legal. Pero que no haya llegado el euro aún no es lo único que llama la atención de sus disposiciones, puesto que ya en su comienzo distingue entre “auto-taxis, auto-turismos, servicios especiales o de abono y automóviles de alquiler sin conductor”, una clasificación igualmente vetusta.

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Más adelante, señala como “parada única” la situada en la plaza de España para algunos de los conductores, mientras que el resto solo podrían estacionarse en la base en la que tuviesen afecto el automóvil. Asimismo, obliga a que presten servicio de forma continuada y, salvo causa justificada, no podrán interrumpir la actividad “por espacio superior a 30 días consecutivos o tres meses alternos dentro de cada año natural”, estableciendo un horario para su jornada de 9.00 a 23.00 horas “como mínimo”.

Se encuentra otra curiosidad en el artículo 37, donde la ordenanza obliga a que los conductores “guardarán la máxima corrección y compostura con el público”. De este modo, detalla que deberán “ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas que lo precisen por su estado físico, a recoger bultos, y encenderán el interior por la noche para facilitar la subida y la bajada” y añade que “atenderán los requerimientos del usuario en cuanto al funcionamiento del aparato de radio y se abstendrán de fumar si así lo indica el usuario”.

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Obviamente, con una ley estatal antitabaco aprobada, prima ésta sobre la ordenanza municipal, pero se trata de otro ejemplo de lo anticuado de una normativa que también considera como “falta leve” que el chófer silbe o cante mientras está llevando a los clientes a su destino.