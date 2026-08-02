Fallece un ferrolano de 67 años en Doniños víctima de un infarto

Ambulancias en la playa de Doniños en la tarde de este domingo X. G. F.

Un vecino de Ferrol de 67 años falleció en la tarde de este domingo en la playa ferrolana de Doniños al ser víctima de un infarto "fulminante" cuando se encontraba en el arenal, confirman fuentes municipales del Concello.

En concreto, la alarma saltó en torno a las 18.00 horas, cuando la víctima, que se hallaba acompañada de familia y amigos, se acercó a la orilla con el ánimo de darse un baño y se desplomó en el primer contacto con el agua.

De inmediato, un bañista que se encontraba cerca fue el primero que acudió a socorrerlo, avisando a los efectivos de salvamento, que rápidamente se desplazaron hasta el punto en el que estaba con el Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) que está presente en todas las casetas.

Se afanaron durante más de media hora en intentar reanimarlo, hasta que llegó la ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para darles el relevo, sin poder hacer nada por salvarle la vida.

Además, una segunda unidad móvil tuvo que desplazarse a Doniños al mismo tiempo porque, según testigos presenciales, otro señor que se encontraba en el arenal sufrió un síncope producido por un pequeño mareo.