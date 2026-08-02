De 'residencia' a CHUF: os 50 anos do inicio do hospital de referencia para Ferrolterra
Hai medio século, o hospital Arquitecto Marcide recibía os primeiros pacientes. Nestas décadas multiplicou os servizos e cuadruplicou o persoal sanitario
En febreiro pasado, cando a mellora do tempo permitiu retomar as actividades exteriores, neste caso a través dunha lona nunha das fachadas xa remozadas do hospital, a xerente da Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, aseguraba que os 50 anos desde a posta en funcionamento do hospital Arquitecto Marcide, naquela altura considerado un dos máis modernos de toda España, eran “medio século de vida en que se teceu unha historia chea de compromiso e humanidade. Son cincuenta anos de avances que melloraron vidas e traballo en equipo. Cada un dos e das profesionais, ao longo de todo este tiempo, fostes e sodes protagonistas desta engranaxe que sostén a saúde que agora temos”.
Efectivamente, neste tempo, a sanidade e tamén a sociedade experimentaron unha profunda transformación, un continuo desenvolvemento que, no caso do actual Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –conformado polos hospitais Arquitecto Marcide, Naval e Novoa Santos–, terá un punto de inflexión dentro dun par de anos, cando estan rematadas e en funcionamento todas as melloras que contén o plan director, a maior inversión na historia da sanidade en Ferrolterra.
Mais a historia da revolución asistencial na bisbarra principiou, en realidade, moito antes, en concreto hai medio século. En agosto de 1976 chegaban ao Arquitecto Marcide, coñecido popularmente como ‘residencia’ –aínda hoxe–, os primeiros pacientes. Era a culminación dun proxecto que comezara tempo antes, coa orde de execución dun centro que foi deseñado por un arquitecto, Martín José Marcide Odriozola, que finou antes (1972) de que puidera ver a obra rematada. As autoridades decidiron que o centro levara o seu nome, non en van foi o ideólogo de gran parte de los hospitais construídos a mediados do século XX en España para o chamado ‘Seguro Obligatorio de Enfermedad’.
O de Ferrol, como outros antes, fora deseñado como unha sorte de ‘cidade sanitaria’, é dicir, dividido en módulos e, sobre todo, susceptible de recibir ampliacións, unha visión que resultaría moi útil nas décadas seguintes.
Os comezos
Antes da chegada dos primeiros pacientes, en xuño, principiaba a dotación de persoal do novo hospital, fundamentalmente de xestión e enfermaría. Foron os que puxeron en marcha a residencia sanitaria, moitos deles procedentes do ambulatorio Fontenla Maristany, inaugurado en 1949 e un dos primeiros centros de saúde de España.
Foron 530 traballadores e traballadoras os que formaron parte da primeira ‘promoción’ do Marcide; hoxe, son máis de 2.200, aos que hai que sumar os 660 que desenvolven o seu traballo nos centros de saúde. Ese crecemento foi consecuencia do incremento dos servizos prestados. Dos departamentos de Laboratorio, Medicina Interna ou Pediatría que figuraban no catálogo inaugural, hoxe son máis dun cento de áreas entre especialidades médicas, hospitalarias, de xestión e servizos, reflexo, en definitiva, do progreso na prestación e na asistencia sanitaria.
A historia do Arquitecto Marcide, xerme do que hoxe é o CHUF alcanzou un novo fito en 1978, coa primeira promoción de médicos internos residentes. Foi toda unha declaración de intencións, pois a docencia formou parte da misión do hospital desde a súa mesma xestación, unha tradición que se mantén actualmente na Área Sanitaria.
O desenvolvemento do Estado das Autonomías foi esencial na evolución da sanidade galega. Foi un proceso longo que tivo varios capítulos preparatorios, coa perspectiva da organización e relación dos servizos xa existentes e o comezo do camiño cara á descentralización. Así, por exemplo, en 1988 creouse o complexo hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos. Este último, localizado moi preto, na estrada de Catabois, era o antigo hospital de tuberculosos, que desde entón pasa a unirse á atención sanitaria da comarca.
Este cambio deriva logo, en 1990, na centralización do servizo de lavandería –desaparecendo a do Novoa– e en 1991 prodúcese a transferencia do antigo Insalud –a entidade pública encargada da provisión e xestión sanitaria desde a súa creación, en 1978, ata comezos do século XXI– ao Servizo Galego de Saúde, é dicir, ao Sergas, e tamén comeza a implantación da informática.
Nesa década prodúcese un salto cualitativo. En 1992 créase o Servizo de Hospitalización a Domicilio, ponse en marcha a Unidade EMG (Electroencefalografía e Electromiografía), ponse en funcionamento o TAC e o hospital convértese en centro de doazón de órganos. A modularidade prevista polo deseñador do hospital queda de manifesto un ano mái tarde, en febreiro de 1993, coa apertura do Centro de Especialidades, un edificio que configurou a imaxe da ‘residencia’ ata a actualidade, ampliándose así a atención e as prestacións, ao tempo que se creaba a Unidade de Formación Continuada de Enfermaría.
Os últimos anos da década dos 90 viron a creación da Unidade de Investigación, o emprego por vez primeira (1995) da laparoscopia nunha intervención quirúrxica, a apertura dos novos laboratorios e do Servizo de Microbioloxía e a posta en marcha do consentimento informado. Igual de relevante foi, en 1997, a implantación do sistema de xestión de calidade, que acabará converténdose, como o foi tamén a docencia, un sinal de identidade da Área Sanitaria de Ferrol.
Ese mesmo ano foi o da creación da Unidade de Nefroloxía e da inauguración do edificio que une o Marcide co Centro de Especialidades e todo o que iso supuña: máis quirófanos, máis Urxencias e o novo Servizo de Dixestivo. O século XXI comezou cun recoñecemento, ao converterse no primeiro hospital galego e español en obter unha certificación de xestión de calidade, o de lavadería.
No eido urbanístico, en 2001 abriron as zonas externas de estacionamento e remata a construción do novo vestíbulo, probablemente o cambio máis significativo –máis alá do que está en marcha actualmente– no aspecto da antiga ‘residencia’.
Nova estrutura... e Naval
Un decreto de 2005 establece a estrutura actual da Área Sanitaria de Ferrol, cunha xestión única que serviu de piloto para toda Galicia. Antes diso había unha sorte de bicefalia: por unha banda, o Complexo Arquitecto Marcide-Novoa Santos e, por outro, a Xerencia de Atención Primaria A Coruña-Ferrol.
A partir dese momento prodúcese a integración da atención primaria e a especialidade. Pero o gran cambio da década foi, probablemente, o que se materializou en 2008, coa incorporación do Hospital Naval ao Sergas, unha decisión que permitiu aumentar e reorganizar os servizos, como o do Psiquiatría, que pasou do Novoa ao Naval, ou Paliativos, en 2010.
O inicio de Telemedicina, primeiro en Oftalmoloxía, e a habilitación dos locais do Centro de Transfusión de Galicia no Marcide (desde o Novoa) foron outros fitos desa última etapa da década dos 2000, que tamén asistiu á presentación das tres primeiras vías rápidas de detección de cancro (pulmón, colon e mama) das oito que existen actualmente.
En 2012 recoñecese o carácter de Complexo Universitario dos tres grandes centros hospitalarios, que pasan a ser o CHUF e o ano seguinte créase no Naval o Hospital Virtual, símbolo distintivo da aposta pola formación continua. Os avances tecnolóxicos e a extensión da atención marcaron a última década. En 2014 procedeuse á humanización de Pediatría, pouco despois o CHUF incorporouse ao programa de seguimento do paciente trala alta e activouse a hemodiálise domiciliaria.
Hai xusto dez anos implantouse a laparoscopia 3D en Uroloxía e comezou a funcionar a nova resonancia magnética e tamén a nova técnica de biopsia asistida de cancro de mama. Tamén se abre, en 2018 o novo laboratorio de Anatomía Patolóxica no Naval, que máis que triplica a súa superficie e incrementa as súas capacidades. Non menos importante nesta etapa foi a intensificación da relación co paciente.
En 2019 creouse o Consello Asesor con 17 entidades –hoxe son 28– e a mellora de diferentes servizos, como a nova lavandería no Naval en 2019 ou, o ano seguinte, a estrea da nova cociña para todo o complexo e a renovación do edificio de Marinería.
En plena mudanza
A historia recente do Marcide ten outros fitos relevantes: en 2021 fíxose a primeira cirurxía con células nai e tamén púxose en marcha a nova Farmacia –e as súas consultas externas– no Naval, centro que tamén viu como se melloraba o Servizo de Microbioloxía e como se puña en marcha a nova Unidade Intravítrea de Oftalmoloxía.
En Radioloxía, o gran cambio produciuse en 2023, coa posta en funcionamento do novo servizo, no Marcide, incorporando unha segunda resonancia magnética e dous novos TAC, ao que se incorporaría un terceiro, desta volta para o Naval.
Coas primeiras actuacións do Plan Director da Xunta rematadas chegaron grandes cambios. En 2023 trasladouse todo o almacén ao novo edificio Sur, pero, ademais, houbo unha gran renovación de camas en 2024 (249 eléctricas, das que 179 son para o Marcide e o resto, para o Naval) e a inauguración do hospital de día de Pediatría en 2025, así como a renovación das salas para pacientes de UCI, Reanimación e Cirurxía, a ampliación de Hematolía e, xa neste 2026, a licitación da obra que transformará o Servizo de Rehabilitación do Novoa Santos, un paso máis na historia, de medio século xa, do hospital de referencia para preto de 200.000 habitantes.