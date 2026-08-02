Cinco de los 14 buques reparados en Navantia este año fueron gaseros

El ‘Noble Voyager’ entró en Reparaciones a finales de febrero Jorge Meis

Cinco de los catorce proyectos ejecutados por la división de Reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol durante el primer semestre del presente año fueron gaseros, la principal línea especializada de negocio de la factoría en el área de Carenas.

Entre los programas más destacados figuran la reparación de dos unidades offshore, la ‘Noble Voyager’ y la ‘Noble Valiant’, dedicadas a la perforación en aguas ultraprofundas –de hasta 12.000 metros– que entraron en el dique en febrero y mayo, respectivamente, para someterse a complejos trabajos de mecanizado in situ de los alojamientos de los denominados ‘thrusters’ de propulsión y posicionamiento –es decir, las hélices– retirados previamente en el puerto exterior de Punta Langosteira, en A Coruña. Estos barcos tienen además la capacidad de simultanear la horadación del lecho con la instalación de servicios, como las tuberías.

En lo que respecta a los buques de transporte de gas natural licuado, se centraron, como es habitual, en el reconocimiento general de sus plantas de propulsión, los sistemas de contención de carga, los equipos criogénicos y también en trabajos estándar de varada, inspecciones periódicas, mantenimiento habitual o asistencias técnicas, entre otras tareas.

El buque de perforación ‘Noble Valiant’ entra en Navantia para mecanizar sus hélices Más información

Los trabajos en estos siete buques civiles se completaron entre enero y junio con los habituales servicios de reparación, varada, mantenimiento programado y atención a obras imprevistas o incidentales, ofrecidos a las unidades de la Armada española con base en el Arsenal de Ferrol. Aquí se incluyen las fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), los Buques de Aprovisionamiento en Combate – ‘Patiño’ y ‘Cantabria’–, así como patrulleros, buques escuela, y otras unidades auxiliares de la Armada que, explican fuentes de Navantia, han supuesto una importante carga de trabajo para el centro de Reparaciones en la ría de Ferrol.

Previsiones

Las previsiones para el resto del presente año incluyen una serie de buques ya confirmados para la varada y/o la reparación, destacando de nuevo varios para el transporte de gas natural licuado que aprovechan alguna operación en Reganosa y una importante intervención en una unidad dedicada a obras submarinas, especializada en la colocación de piedras para enterramiento de tuberías y canalizaciones en el lecho marino.

El “Noble Voyager” ya está en el dique 3 de Navantia para el mecanizado de sus hélices Más información

A estos proyectos ya cerrados se unen otros de reparación de buques mercantes de diferente tipo, además de dar continuidad a los programas de apoyo técnico habitual a las unidades de la Armada. En todo caso, el presente año se caracteriza por la fuerte competencia dentro del sector a nivel europeo y mundial, así como por los factores económicos y geopolíticos internacionales que, como suele suceder, inciden directamente en el mercado de Reparaciones.