Medio siglo de la primera (y fugaz) visita a Ferrol de los reyes Juan Carlos y doña Sofía

Los monarcas, en descapotable, tras salir por la Puerta del Dique Moncho sabin / Fundación Barrié

Fue fugaz, de poco más de una hora según las crónicas, pero la visita real del 30 de julio de 1976 pasó a la historia por ser la primera que realizaron Juan Carlos I y doña Sofía a Ferrol tras ser proclamados reyes dos días después de la muerte del dictador Franco, el 22 de noviembre del año anterior.

La ciudad naval fue una de las etapas de un itinerario realizado por una parte de Galicia, de hecho, llegaron desde A Coruña. Los periódicos cuantificaron en unas 50.000 las personas que se echaron a las calles y a la plaza de Armas —llamada entonces del Marqués de Alborán— para recibir a los monarcas, que llegaron a bordo del yate ‘Azor’ sobre las 18.20 horas al Arsenal Militar.

Los recibió el capitán general de la Zona Marítima, el almirante Pedro Español, y se subieron a un descapotable con el que saldrían por la Puerta del Dique para continuar por Concepción Arenal y girar en General Franco —la calle Real— hasta llegar al Palacio Municipal. Allí les esperaba el alcalde, Joaquín González Llanos, y la corporación municipal, quienes les dieron la bienvenida.

Después, para alcanzar la escalinata, pisaron una alfombra floral elaborada por los “exploradores” del Grupo Scout 19 de Ferrol mientras sonaban las gaitas del Real Coro Toxos e Froles entonando la marcha del ‘Antiguo Reino de Galicia’.

Entre la gente que se agolpaba en el recorrido fueron múltiples las pancartas, algunas de ellas reproducidas por la prensa, dando cuenta del carácter reivindicativo de la urbe: “Vecinos del Bertón, Canido, Santa Cecilia, Inferniño, Caranza, Ensanche y San Juan piden el reconocimiento oficial de las asociaciones”, “Amnistía laboral”, “Xustiza pola perda de pescado e marisco”, “Postos de traballo para os da Pysbe”, “Fene, tres mil niños piden colegios de EGB y BUP”, “Reparación Nacional VI” y “Trabajo para Astano” fueron algunas de ellas.

Con una ovación “de récord”, saludaron desde el balcón antes de recibir a otras personalidades de Ferrolterra, asistiendo posteriormente a descubrir el retrato del rey en el Salón de Plenos, una pintura firmada por el ferrolano Iglesias Sánchez. Eso sí, permanecería también allí un cuadro de Franco “en lugar preferente”.

El regidor le entregó al monarca un dossier con varias “necesidades” y a las 19.30 horas, tras los discursos oficiales de uno y otro —y un baile tradicional—, ya estaban Juan Carlos y doña Sofía abandonando el edificio consistorial al tiempo que el Coro y el numeroso público entonaban el Himno Galego.

Cubrieron el mismo itinerario, pero a la inversa, accedieron al recinto militar y allí embarcaron en una falúa para llegar a la Estación de A Graña, donde les esperaban dos helicópteros para viajar a Santiago de Compostela.