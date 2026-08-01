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Ferrol

La Orden Tercera y el Socorro acogen este domingo el 'Perdón de Asís'

Se trata de una indulgencia plenaria cuyo origen se remonta a 1216

Redacción Ferrol
01/08/2026 14:48
Jubileo franciscano capilla de la Orden Tercera
Jubileo franciscano el pasado mes de julio en la capilla
Daniel Alexandre
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Ferrol celebra este domingo 2 de agosto la festividad del 'Perdón de Asís', una de las "citas más significativas de la espiritualidad de San Francisco, enmarcada además en el Año Jubilar Franciscano", explican desde los terciarios, añadiendo que "adquiere un carácter especialmente solemne al conmemorarse también el 800 aniversario del tránsito de San Francisco de Asís".

La cita, por la que desde el siglo XIII se concede la indulgencia plenaria, comenzará a las 12.00 horas en la parroquia del Socorro, desde donde partirá una peregrinación simbólica hacia la capilla franciscana de la Orden Tercera de Ferrol, templo jubilar en la ciudad por concesión de la Santa Sede para esta fecha.

Será un recorrido "breve, pero cargado de significado", al mostrar la vinculación de ambas iglesias del barrio de Ferrol Vello recorriendo las calles Socorro, Merced, Cárcel, San Francisco y la Glorieta de Alfredo Martín. "El camino estará marcado por un ambiente festivo y profundamente jubiloso", avanzan, contando con el acompañamiento musical de Acotaga y un cuarteto tradicional.

Al llegar a la Orden Tercera se celebrará una eucaristía participativa presidida por Cándido Otero, recibiendo además los presentes un recuerdo conmemorativo. El 'Perdón de Asís", trasladan los terciarios, tiene su origen en 1216, cuando San Francisco "acudió a orar a la pequeña iglesia de la Porciúncula, donde, tras una intensa súplica, pidió a Cristo y a la Virgen una gracia extraordinaria: que todos aquellos que acudieran a ese lugar arrepentidos y confesados pudieran recibir el perdón completo de sus pecados. Cristo le concedió esta petición. Francisco acudió entonces al Papa Honorio III para que la ratificara para toda la Iglesia. Desde entonces, cada 2 de agosto, los fieles pueden obtener esta indulgencia plenaria".

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