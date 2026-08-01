La mayoría de los hoteles ferrolanos esperan rozar el lleno durante agosto

El Parador de Turismo Ferrol es uno de los establecimientos más conocidos Daniel Alexandre

Durante la época estival, son numerosos los turistas nacionales y extranjeros que deciden visitar Galicia. Ante la variedad de rincones con los que cuenta la comunidad autónoma, muchos optan por elegir la ciudad naval como destino. Según el Instituto Nacional de Estadística, Ferrol acumuló 38.617 viajeros en junio, unas cifras que suponen un aumento del 48,6% respecto al mismo periodo del año pasado.

En consonancia con estos datos, se encuentran las estancias nocturnas, que sumaron un total de 64.987, un 15,9% más que en el mismo mes del 2025. Debido a todo esto, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, consideró que los números confirman que el municipio “consolida o seu atractivo e que a súa aposta pola cultura e polos grandes eventos está a dar resultados”. Sin embargo, la época de mayor demanda hotelera suele ser entre julio y agosto. Por ello, hablamos con varios de los establecimientos de la zona para conocer la realidad del sector en este verano.

Uno de los más emblemáticos es el Parador de Ferrol, ubicado en la plaza do Contralmirante Azarola Gresillón, cerca del Palacio de Capitanía. Su director, José Antonio Cedena, señala que el establecimiento cuenta con 38 habitaciones, cinco de ellas individuales, por lo que puede albergar entre 72 y 75 personas a la vez.

En cuanto a la ocupación, asegura que en ambos meses suele estar “por encima del 90%”. De hecho, cree que no alcanzan el lleno por los cuartos de una sola persona: “esos cuestan un poquito más reservarlos, por lo cual no llegamos nunca al 100%, pero siempre estamos por encima del 92, 93 o 94%”. En comparación, considera que no hay un cambio sustancial entre los datos de 2026 y 2025. Lo mismo sucede con la antelación de las reservas, que tienden a realizarse entre mayo y junio. Por otro lado, Cedena concreta que la estancia media es de “1,64 días en todo el año”, mientras que en verano llegan a superar los dos.

Respecto a la procedencia de sus clientes afirma que, a lo largo del año, “el 22% es de Madrid, y ahora pues más, en torno al 30%”. En cambio, los turistas de otros países que se hospedan en el complejo son mayoritariamente británicos. No obstante, casi todos contratan habitación en mayo y junio o, en su defecto, entre septiembre y octubre.

Gran Hotel de Ferrol cuenta con 250 plazas Daniel Alexandre

Otro de los alojamientos más destacados de la zona es Gran Hotel de Ferrol. El establecimiento de la carretera de Castilla, dirigido por Alfonso Rey-Cabarcos, dispone de 95 cuartos y un total de 250 plazas.

A diferencia del Parador, asevera que en este ejercicio han notado cómo la gente se adelanta más a la hora de hacerse con una cama: “otros años a lo mejor esperaban a última hora, pero sí que nos están llegando un montón, incluso para septiembre y 2027”. En ese sentido, está convencido de que el principal motivo es que el coste disminuye: “es lo típico de que cuanto antes cojas, más económico será, porque luego por demanda pueden cambiar los precios; se están adelantando un poco”.

En lo que respecta a los visitantes, Rey-Cabarcos especifica que el 70% son españoles y el 30% extranjeros. Por estas fechas, calcula que promedian una estancia de en torno a tres días “Lo que estamos viendo últimamente es que utilizan Ferrol como base y aprovechan para ver los alrededores”, indica.

Otras ofertas

Ya en el centro urbano, concretamente en la calle María, son cientos los turistas que eligen Crisol Almirante para disfrutar de sus vacaciones. Desde su dirección detallan que el edificio tiene una capacidad de 186 personas y un total de 98 habitaciones, en las que están registrando “una muy buena evolución de las reservas para este verano, con niveles de ocupación elevados y por encima de los obtenidos en el mismo periodo del año pasado”. Para este, confirman que las previsiones son “especialmente positivas” y esperan poder alcanzar cifras de ocupación superiores al 80%.

Crisol Almirante se encuentra en la calle María Daniel Alexandre

Por otra parte, sostienen que no han detectado “cambios significativos” en las fechas elegidas por la clientela para pasar las vacaciones en su complejo. Además, especifican que acogen sobre todo a “viajeros nacionales que recorren Galicia en ruta y deciden incorporar Ferrol a su itinerario”. Concretamente, apuntan que los alojados proceden principalmente del centro y sur de la Península Ibérica y tienden a hospedarse el mismo número de días que en el Gran Hotel de Ferrol.

El turismo nacional supone la mayor parte de las visitas que se registran en la ciudad durante la temporada estival

A escasos minutos andando de Crisol Almirante, en la calle Dolores, se encuentra Alda El Suizo, con espacio para 70 huéspedes. Su responsable, Iria Cordido, concreta que en julio consiguieron llenar aproximadamente el 80% de sus cuartos. Pese a que aún no han alcanzado esos números en agosto, reconoce que están “vendiendo bastante de última hora”.

De momento, Cordido afirma que se han registrado “un poquito menos” de reservas, pero todas han tenido un precio ligeramente más elevado, aunque asegura que están recibiendo más solicitudes con una antelación menor a la de años anteriores. Al igual que en el resto de establecimientos, indica que gran parte de los visitantes provienen de diferentes puntos del país y tienden a pernoctar dos noches en Ferrol.

Desde el hotel Alda Suizo Daniel Alexandre

Más allá del casco histórico, los viajeros tienen en la carretera de Catabois otro punto estratégico para conocer la ciudad y descansar, el Hotel Valencia, donde pueden llegar a hospedarse 150 personas. Según su subdirectora, Ana Franco, julio ha sido un periodo “muy bueno” gracias a haber conseguido un 82% de ocupación.

Sin embargo, subraya que este mes las cifras podrían llegar a ser todavía mejores, pues esperan alcanzar el 95 %. Después, en cuanto a los clientes, concreta que la mayoría son españoles, aunque también es habitual que se hospeden italianos, alemanes y portugueses.

La carretera de Catabois dispone del Hotel Valencia Daniel Alexandre

Respecto a las estancias en el hotel, considera que todo depende del motivo del viaje: si es por negocios, pueden llegar a estar entre cuatro y cinco días, mientras que los turistas, generalmente, se alojan una o dos noches.

Pese a que cada huésped tiene sus propios planes, los directores de los establecimientos tienen claro que hay varios eventos que influyen en las reservas de este verano. En Crisol Almirante creen que un ejemplo son “el Pantín Classic, el Rallye de Ferrol o los conciertos y actividades de las fiestas”, pero también hay otras novedades que están favoreciendo al sector.

Según los propios directores, uno de los eventos que más está influyendo en las reservas es el eclipse del día 12

José Antonio Cedena, del Parador, y Alfonso Rey-Cabarcos, del Gran Hotel Ferrol, coinciden en que una de ellas es el eclipse solar del próximo día 12. De hecho, Cedena asegura que tienen el complejo “lleno desde hace ya, pues, al menos tres o cuatro meses” con motivo de esa fecha.

A pesar de la gran cantidad de personas que buscan alojamiento durante estos meses, ninguno de los hoteleros duda al afirmar que la localidad dispone de una oferta más que suficiente para atender la demanda.

Asimismo, creen que la situación actual del municipio invita al optimismo: “llevamos dos años muy buenos; está aumentando el trabajo en Navantia, ahora hay una nueva fábrica de coches en el puerto...Entonces todo esto nos genera trabajo a nosotros” señala Ana Franco, subdirectora del Hotel Valencia.

Ahora que ya comienza agosto, todos esperan que las previsiones de ocupación se cumplan y se mantengan durante los próximos años. Además, desean que los huéspedes disfruten de su estancia en la ciudad, donde las oficinas de turismo atendieron a más de 3.000 personas el pasado mes de junio.