El Mercado medieval continúa en Ferrol Vello

Curuxeiras Feira Medieval de Ferrol Daniel Alexandre

La zona del muelle de Ferrol acoge estos días el Mercado medieval, que se mantendrá abierto durante la jornada de este domingo y el lunes. En esta jornada abre a las 11.30 hasta las 13.45 y, por la tarde, de 18.00 a 22.30, con puestos de venta de artesanía, alimentación o ropa y numerosas actuaciones durante todo el día. Los niños dispondrán de espacios infantiles con juegos.