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Ferrol

El Mercado medieval continúa en Ferrol Vello

La iniciativa se despide este lunes con una nueva edición respaldada por el público

Redacción Ferrol
01/08/2026 23:10
Curuxeiras Feira Medieval de Ferrol
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Daniel Alexandre
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La zona del muelle de Ferrol acoge estos días el Mercado medieval, que se mantendrá abierto durante la jornada de este domingo y el lunes. En esta jornada abre a las 11.30 hasta las 13.45 y, por la tarde, de 18.00 a 22.30, con puestos de venta de artesanía, alimentación o ropa y numerosas actuaciones durante todo el día. Los niños dispondrán de espacios infantiles con juegos. 

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