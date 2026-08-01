El grupo socialista reclama que se repare el observatorio de aves de Doniños

Imagen con la que el PSOE denuncia el estado de la instalación Cedida

El grupo municipal socialista de Ferrol ha denunciado el estado en el que se encuentra el observatorio de aves de la laguna de Doniños, con un deterioro mayor al denunciado hace siete meses, “sen que o goberno municipal adoptase ningunha medida para recuperar esta infraestrutura ambiental de referencia”, apuntan.

Los socialistas advierten de la cubierta parcialmente derribada, elementos estructurales en mal estado y una escalera deteriorada, lo que, apuntan, “incrementa o perigo para calquera persoa que acceda ao lugar”. El grupo de Ángel Mato recuerda que ya en el mes de enero alertó públicamente del grave estado de conservación del observatorio y reclamó una actuación urgente para garantizar la seguridad, recuperar el espacio y ponerlo en valor. Lejos de atender esa petición, indican, el Concello ha permitido que la situación empeorase de forma evidente.

“Cada día que pasa aumenta o risco de que se produza un accidente e, con el, a correspondente responsabilidade patrimonial para o Concello. Non se pode mirar para outro lado mentres un equipamento municipal continúa deteriorándose”, señalan los socialistas. Asimismo, hacen alusión a que se trata de un espacio “vinculado á figura de Ángeles Alvariño”, una de las científicas más relevantes de la historia de Galicia y referente internacional de la oceanografía.

El grupo municipal argumenta que el observatorio, situado en un ámbito cedido para fines ambientales y divulgativos, debería ser un lugar cuidado y digno, a la altura del legado que representa, indicando que “se Ángeles Alvariño levantase a cabeza, dificilmente entendería que o patrimonio que contribuíu a preservar se atope neste estado de abandono. É unha auténtica vergoña para Ferrol”.

Ante esta situación, los socialistas reiteran su exigencia al gobierno local para que actúe de manera inmediata, cierre y asegure provisionalmente el observatorio, mientras no se acometan las reparaciones necesarias; ejecute una rehabilitación integral de la infraestructura y establezca un plan de mantenimiento periódico que impida que esta situación se vuelva a repetir.

Concluyen apuntando que “o patrimonio natural, científico e ambiental de Ferrol merece respecto. O abandono non pode seguir sendo a única política do goberno municipal para espazos tan emblemáticos como o observatorio de aves de Doniños”.