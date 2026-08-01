A Cabana, campo de regatas para la tarde de este sábado 

Imagen de archivo del público en A Cabana durante una regata Emilio Cortizas

La ensenada de A Cabana será el escenario de la decimoctava edición de la Bandeira Cidade de Ferrol de traineras, que se disputará de manera paralela al VIII Memorial Miguel Derungs Criado (18.30 horas).

La prueba, correspondiente a la máxima categoría de la Liga Galega de Traiñeiras, contará con la presencia de diez embarcaciones de toda Galicia en un torneo que se está desarrollando desde hace varias semanas en diferentes escenarios.

Entre los participantes estarán las tres escuadras de la comarca, Mugardos, Narón y A Cabana-Ferrol, que tratarán de dar continuidad a su buen nivel actual, lo que se refleja en la clasificación general de este certamen.