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Ferrol

A Cabana, campo de regatas para la tarde de este sábado 

La Bandeira Cidade de Ferrol se disputa en la ensenada desde las 18.30 horas

Redacción Ferrol
01/08/2026 13:24
Imagen de archivo del público en A Cabana durante una regata
Imagen de archivo del público en A Cabana durante una regata
Emilio Cortizas
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La ensenada de A Cabana será el escenario de la decimoctava edición de la Bandeira Cidade de Ferrol de traineras, que se disputará de manera paralela al VIII Memorial Miguel Derungs Criado (18.30 horas).

La prueba, correspondiente a la máxima categoría de la Liga Galega de Traiñeiras, contará con la presencia de diez embarcaciones de toda Galicia en un torneo que se está desarrollando desde hace varias semanas en diferentes escenarios. 

Entre los participantes estarán las tres escuadras de la comarca, Mugardos, Narón y A Cabana-Ferrol, que tratarán de dar continuidad a su buen nivel actual, lo que se refleja en la clasificación general de este certamen.

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