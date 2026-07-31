Una acción histórico-cultural exige también la retirada de la estatua del Marqués “genocida”

La estatua tuvo la cabeza tapada con una bandera del pueblo gitano Daniel Alexandre

Tras haberse debatido en el pleno del Concello ferrolano una moción de Ferrol en Común en la que se pedía la retirada de la estatua del Marqués de la Ensenada por su papel instigador en la ‘Gran Redada’ de 1749 —sumando solo los votos favorables del BNG—, este viernes se convocó en los Jardines de San Francisco, al lado de la efigie, un acto reivindicativo en el que se mezclaron las referencias históricas y la cultura, a través de la música y la poesía, para insistir en ello.

Uno de los promotores de la cita, Alexandre Carrodeguas, explicó que la acción surgió tras celebrarse en junio ‘Ferrol: Estado / Subalternidade. Xornada de descolonización e memoria’, un punto de partida para “resignificar a historia da cidade”, precisó.

Por su parte, Fausto Jiménez, quien motivó la propuesta plenaria de FeC, aseguraba que “desde que se colocó, en 2015, no estuve de acuerdo porque había leído la historia y supe que quiso llevar a cabo un exterminio biológico de todo el pueblo gitano de España”. Sostiene que es, por lo tanto, un “genocida”, y avanza más movilizaciones, al tiempo que añade: “Si quieren que los gitanos estemos integrados, estas cosas no nos dejan seguir ese camino”.

La socialista Montse Dopico, también presente, abogó, “después de consultar a varios historiadores”, por no retirar la estatua pero sí poner un código QR o una leyenda para aportar contexto, tanto de lo que hizo por Ferrol como de “ese lado oscuro”, mientras que Jorge Suárez apeló a la ley de memoria histórica, preguntándose dónde se pone “o límite temporal” y criticando que un genocidio lo es en el siglo XVIII y en el XXI.