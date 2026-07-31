Opta a ‘cum laude’ una tesis defendida en el Campus Industrial de Ferrol

El autor de la tesis junto a su tutora, Asunción López Arranz Cedida

El Aula Magna de la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol acogía el pasado jueves la defensa de la tesis doctoral de Ignacio Picatoste Novo, un trabajo titulado ‘Fiscalidade, informalidade laboral e sustentabilidade social do traballo. Unha aproximación xurídico-económica desde o sector marítimo’ que estuvo dirigido por la profesora Asunción López Arranz y que obtuvo una calificación sobresaliente que podría llegar a ‘cum laude’ en los próximos días.

Explican desde el organismo universitario que la investigación se ha convertido en la segunda tesis defendida en el marco del Programa de Doutoramento en Relacións Laborais e Recursos Humanos y en la primera en conseguir la mención de ‘Doutoramento Internacional’, un reconocimiento que acredita su proyección exterior gracias a la realización de estadías de investigación en centros extranjeros —como el Center of Fundamental and Applied Economic Studies (Cesfa) en Rumanía o el Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (Iscap)—, la redacción de una parte en inglés y la participación de profesorado exterior, en este caso de la docente de la University of Oxford Rebecca Rose Nocella, que formó parte del tribunal evaluador del trabajo universitario.