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Ferrol

Oficializado el nombramiento de César Pita como nuevo capitán marítimo de Ferrol

La Dirección General de la Marina Mercante hizo público el nombramiento en sustitución de Ángel del Real

Redacción Ferrol
31/07/2026 22:31
César Pita es el nuevo capitán marítimo de Ferrol
César Pita es el nuevo capitán marítimo de Ferrol
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El ingeniero naval y oceánico César Pita ya es el nuevo capitán marítimo de Ferrol, cargo en el que sustituye a Ángel del Real, por jubilación.

La Dirección General de la Marina Mercante hizo público este jueves el nombramiento oficial, que ya se había anunciado cuando se despidió Del Real de sus atribuciones.

Pita, que tiene la especialidad en máquinas marinas, trabajó en el sector privado en empresas como Megasa, Electrorayma y la antigua Izar Fene, y desde el año 2008 es funcionario de carrera de la Marina Mercante, con destino en las capitanías marítimas de Vilagarcía de Arousa y Ferrol, primero como inspector de seguridad marítima y, desde 2019, como coordinador de Seguridad e Inspección Marítima.

Además, el ya capitán marítimo colaboró en el desarrollo del programa de formación virtual de la Agencia Europea de Seguridad Marítima –EMSA– y como mentor en el Programa Mentoring de Excelencia del proyecto ‘Mujer e ingeniería’, de la Real Academia de la Ingeniería.

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